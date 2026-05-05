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Tebi Bernal desconfía en las estrategias que tiene Valentino Lázaro: ¿cuál es la razón?

Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Col, hizo sorpresiva confesión a Alejandro por estrategias de Valentino.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal desconfía en las estrategias que tiene Valentino Lázado: ¿cuál es la razón?
¿Qué estrategias ha tenido Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, los televidentes han evaluado con detalle el método de juego que cada uno de los participantes que permanecen en la tercera temporada de La casa de los famosos, una producción del Canal RCN, en la que se han presentado varios acontecimientos.

Por este motivo, Tebi Bernal se ha pronunciado en varias ocasiones frente a la reciente eliminación de Alexa Torrex, con quien compartió valiosos momentos, asegurando que el método de juego cambió en la competencia.

Así que uno de los participantes que más se le ha acercado a Tebi y a Alejandro Estrada ha sido Valentino Lázaro, quien ha tenido sorpresivos comportamientos tras la eliminación de Alexa Torrex.

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¿Qué opina Tebi Bernal ante el método de juego de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que una de las personas que aparentemente ha cambiado la metodología de juego en La casa de los famosos Colombia es Valentino Lázaro, quien ha sorprendido con las diversas estrategias de juego que ha tenido en la competencia.

 

Por este motivo, Tebi Bernal se expresó delante de una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia ante la cercanía que Valentino Lázaro ha tenido con él y, también, con Alejandro Estrada, pues expresó las siguientes palabras:

“Es muy buena la lealtad que hemos tenido, aunque a pesar de lo que nos dijeron, si flaqueé en algún momento. Sin embargo, hemos sabido cómo confrontarlo, salir de las dudas y simplemente confiar. Además, cuando se acercó, evalué muchas cosas. Nosotros limpiamos la imagen de Valentino”, le dijo Tebi Bernal a Alejandro Estrada.

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Con base En estas palabras, Tebi Bernal habló frente al método de juego de Valentino Lázaro, quien ha tenido varias facetas en lo que ha vivido en La casa de los famosos Colombia por el uso de sus estrategias.

¿Qué respondió Alejandro Estrada ante las estrategias de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Tebi Bernal desconfía en las estrategias que tiene Valentino Lázado: ¿cuál es la razón?
Esta fue la conversación que Alejandro Estrada tuvo con Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Tras las palabras de Tebi Bernal, el participante Alejandro Estrada analizó con detalle todo lo que ocurrió dentro de la competencia tras los diferentes hechos ocurridos, revelando las siguientes palabras:

“De eso era lo que yo hablaba, hoy si veo que todos están esperando la amistad, en especial, por todo lo que está viviendo ahorita Alexa fuera de la competencia”, señaló Alejandro Estrada.

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