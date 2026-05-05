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Exprometido de Alexa Torrex sacó a la luz video de su nueva casa: ¿cerró oficialmente el ciclo?

Jhorman Toloza reapareció en redes con un video que compartió frente a su mudanza tras su separación con Alexa Torrex.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exprometido de Alexa Torrex sacó a la luz video de su nueva casa: ¿cerró oficialmente el ciclo?
¿Cómo es el lugar en el que vive actualmente Jhorman Toloza? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alexa generó un gran debate por parte de los internautas tras los diferentes acontecimientos que vivió en el reality, en especial, por su shippeo con Tebi Bernal tras confirmar su ruptura con Jhorman Toloza.

Por este motivo, Jhorman Toloza tomó una drástica decisión al ver que Alexa Torrex tomó la decisión de separarse de él, pues se mudó del lugar en el que vivían juntos al durar tres años de relación.

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¿Cuál fue la decisión que tomó Jhorman Toloza tras la reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Col?

En medio de la polémica que tuvo Alexa Torrex al terminar su romance de tres años con Jhorman Toloza, quien le propuso matrimonio en el concierto de J Balvin hace varios meses, los internautas se han preguntado sobre lo que ocurrirá con ellos desde que están separados.

Exprometido de Alexa Torrex sacó a la luz video de su nueva casa: ¿cerró oficialmente el ciclo?
Así fue la mudanza de Jhorman Toloza tras su separación con Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Jhorman Toloza tomó la decisión compartir mediante sus redes sociales todo el proceso frente a su mudanza en medio de la reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

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En medio de esta situación, Jhorman compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 473 seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Me alejé de ellos y empezó a sonar así, qué recocha”, agregó Jhorman Toloza en la descripción de la publicación.

Con base en este video, Jhorman aprovechó la oportunidad de compartir todos los detalles que ha llevado a cabo den su vida desde que se mudó.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que en la gala del pasado 3 de mayo, Alexa Torrex se convirtió en la nueva eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al obtener un bajo puntaje.

Exprometido de Alexa Torrex sacó a la luz video de su nueva casa: ¿cerró oficialmente el ciclo?
Así fue la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Tebi Bernal se mostró afectado ante la salida de Alexa, con quien no solo fue shippeado, sino que también, cautivaron al demostrar que tuvieron una especial conexión por todo lo que vivieron en el reality.

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