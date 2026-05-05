Yaya Muñoz causó revuelo tras lanzar polémica opinión sobre la eliminación de Alexa Torrex: "egocéntrica"

El pasado domingo 03 de mayo, el público de La casa de los famosos Colombia tomó una decisión que, aunque sorpresiva, terminó dejando por fuera de la competencia a Alexa Torrex.

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¿Qué dijo yaya Muñoz sobre la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

En medio del programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, el tema de la salida de la joven exparticipante fue objeto de debate entre sus panelistas, quienes no dudaron en sumarse a a la conversación para dar su opinión frente al tema, en especial Yaya Muñoz, quien fue contundente al expresar la razón por la que ella cree que Alexa resultó eliminada.

"El error más grande, fue su seguridad y el altivismo, porque ni siquiera empacó maletas para irse, dejó todo desarmado, se confió... el altivismo, empezó a actuar y a comportarse de una manera egocéntrica, nada que ver", dijo Yaya.

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¿Cuál fue la polémica opinión de Yaya Muñoz sobre Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Según lo comentó la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia, debido a que no tenía contemplado salir, fueron Tebi Bernal y Alejandro Estrada los que tuvieron que empacarle sus cosas.

Esto dijo Yaya Muñoz sobre la eliminación de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

"Yo creo que ahí, como persona esto le va a funcionar ahora que salga, que nunca en la vida por más que el enemigo sea pequeño, uno no tiene que confiarse y subestimar", comentó la panelista.

¿Cuál fue el error que dejó a Alexa Torrex por fuera de la competencia en La casa de los famosos Colombia?

Además de Muñoz, quien se ha caracterizado por dar su punto de vista sin ningún tipo de filtro, los demás integrantes del programa coincidieron en que definitivamente lo que terminó llevándola al fracaso, fue su relación con Tebi Bernal, pues el público al parecer no vio con buenos ojos lo que venía sucediendo entre los dos.

Yaya Muñoz se refirió a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la exparticipante de esta tercera temporada, continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues con su salida se ha mostrado abierta a responder todo tipo de preguntas relacionadas con lo que se viene de aquí en adelante, especialmente sobre su situación sentimental.