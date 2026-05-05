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Novia de Jorge Rausch estalló tras ser confundida con la hija del chef: así respondió

Alejandra Rosales, actual novia de Jorge Rausch, causó revuelo con su contundente respuesta a un internauta en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Rausch en MasterChef Celebrity.
Novia de Jorge Rausch se despachó tras recibir críticas por su diferencia de edad. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, la novia de Jorge Rausch se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de reaccionar de manera contundente tras recibir un comentario ofensivo por parte de un internauta en el que fue confundida con la hija del jurado de MasterChef Celebrity.

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¿Qué pasó con la novia de Jorge Rausch?

Se trata de Alejandra Rosales, DJ colombiana y actual pareja sentimental del reconocido chef, quien no dudó en responderle a un usuario que envió malintencionado mensaje en el que se refirió de manera despectiva a su relación con Raushc.

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Todo se dio a raíz de una publicación en la que estuvo relacionada el chef en donde una persona dejó el siguiente comentario: "No más MasterChef celebridades, necesitamos un MasterChef con gente de a pie que no sea famosa y tu hija está muy grande", lo anterior para hacer mención de la diferencia de edad de la pareja.

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Ante las palabras de esta persona, Rosales no tardó en defenderse y dejarle una contundente respuesta que no pasó desapercibida: "Seguro soy más grande que tu ver"**.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity.
Alejandra Rosales le respondió a internauta que criticó su relación con Jorge Rausch. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la crítica que recibió Jorge Rausch por la diferencia de edad con su pareja?

Como era de esperarse, la reacción de la joven rápidamente generó revuelo entre internautas, quienes se dividieron entre quienes respaldaron su respuesta y quienes consideraron que quizás fue un poco exagerada.

"Me encantó es la respuesta correcta", "Diablos señorita", "Qué glamour", "Toda una dama", "Entre gustos no hay disgustos así se gustan los dos", "Te amo nena no esperaba menos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuándo confirmó Jorge Rausch su noviazgo con Alejandra Rosales?

Cabe señalar que, la relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales se hizo pública meses atrás, luego de que el chef confirmara su romance tras su ruptura con Nathalie Monsalve, con quien sostuvo una relación de varios años.

Desde entonces, aunque ambos han mantenido su noviazgo con un poco de privacidad, cada aparición pública suele generar comentarios en redes sociales debido a la diferencia de edad entre la pareja.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity.
Pareja de Jorge Rausch le respondió a internauta de manera contundente. Foto | Canal RCN.
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