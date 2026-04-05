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Alexa Torrex reaccionó sin filtros a la cena romántica de Juanda y Mariana: su cara lo dijo todo

Alexa Torrex se mostró impactada de conocer con lujo de detalle lo que sucedió durante la cena romántica entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex, Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex dio su opinión tras la cena romántica de Juanda y Mariana. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, quien se convirtió en la reciente eliminada de Buen día Colombia, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, y no es para menos, pues se trata de una de las salidas más inesperadas de toda la temporada.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de su salida de la competencia y como parte de la gira de medios, la exparticipante concedió una entrevista al programa Buen día Colombia, en donde no solo se sinceró sobre lo que viene de aquí en adelante y lo que fue su paso por la casa, sino también respecto a situaciones que ocurrieron en el juego pero de las cuales no tenía conocimiento.

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Una de ellas tuvo que ver con el shippeo entre Juanda Caribey Mariana Zapata, puntualmente a la cena que ambos participantes tuvieron hace pocos días y en donde se sinceraron sobre sus sentimientos.

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"Por experiencia, quién soy para juzgarlos", dijo la joven cucuteña durante el programa en vivo. Allí, también insinuó en que la casa también se puede percibir la cercanía entre ambos, además de señalar que en este momento ninguno tiene idea de lo que está sucediendo afuera del reality.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a la cena romántica de Juanda y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, justo cuando le mostraron el registro de lo que fue la cena entre sus dos excompañeros, la cucuteña no ocultó el asombro que la conversación de ambos le produjo, pues durante algunos segundos permaneció completamente inmóvil y con la boca abierta.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Alexa Torrex tras lo dicho por Mariana y Juanda en la cena romántica. Foto | Canal RCN.

Y es que, tanto Alexa como los demás participantes que aún continúan en competencia, desconocen por completo cómo transcurrió la cena y mucho menos de qué se habló, pues este momento fue en un lugar privado de la casa en donde los participantes estuvieron a solas.

Respecto a qué se dijeron la paisa y el costeño en este encuentro, cabe mencionar que, allí, dejaron en evidencia su atracción física, pero también sus sentimientos además de hablar de qué pasará una vez se termine el juego.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alexa Torrex sobre el shippeo de Mariana y Juanda. Foto | Canal RCN.
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