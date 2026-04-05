Luisa Fernanda W sorprende al mostrar su look para la Met Gala, ¿estará en la alfombra roja?

Luisa Fernanda W causó furor tras recrear una imagen suya con inteligencia artificial como si estuviera en la Met Gala, este evento que se celebrará hoy 4 de mayo en Nueva York.

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¿Qué mostró Luisa Fernanda W tras recrear imagen en la Met Gala?

La creadora de contenido colombiana realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde expresó su interés por asistir a este importante evento de moda que se realiza cada año y reúne a reconocidos artistas internacionales.

En este evento no solo se destaca por la millonaria recaudación de fondos, sino también la moda que presentan los artistas en la alfombra roja.

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En ese contexto, Luisa Fernanda W utilizó inteligencia artificial para recrear una imagen suya y mostrar a través de redes sociales cómo luciría en la Met Gala.

Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: Freepik)

“Hoy es la Met Gala y me emociona tanto que hasta me hice mi propio vestido”, fueron sus palabras.

En la imagen compartida, Luisa Fernanda W aparece con un vestido largo, pomposo, de color hueso, acompañado de un adorno grande en la cabeza y un maquillaje sencillo. En la publicación también escribió: “Estoy lista”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el resultado de la inteligencia artificial?

Sin embargo, la recreación no habría cumplido completamente con sus expectativas, lo que la llevó a expresar su reacción en redes sociales.

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“La IA no entendió mucho la idea (luchamos un rato jajaja), pero bueno algo se logró”, comentó la creadora de contenido.

Además, también se refirió al uso de esta herramienta tecnológica y señaló que, aunque en ocasiones la utiliza, no siempre obtiene los resultados esperados:

Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: AFP)

“Y la verdad me encanta jugar con la IA, aunque a veces me saca una rabia”, escribió entre risas.

Luisa Fernanda W quien ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por la moda, compartiendo diferentes looks en sus redes sociales.

El año pasado, Luisa Fernanda dejó ver que asistió a la Semana de la Moda en Italia, donde estuvo acompañada por su pareja Pipe Bueno en la que mostró varios detalles de lo que fue esta experiencia.