Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprende al mostrar su look para la Met Gala, ¿estará en la alfombra roja?

Luisa Fernanda W causó sensación tras mostrar en sus redes sociales cómo luciría para la Met Gala.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W sorprende en redes con su look para la Met Gala, ¿será invitada?
Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: AFP)

Luisa Fernanda W causó furor tras recrear una imagen suya con inteligencia artificial como si estuviera en la Met Gala, este evento que se celebrará hoy 4 de mayo en Nueva York.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Luisa Fernanda W tras recrear imagen en la Met Gala?

La creadora de contenido colombiana realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde expresó su interés por asistir a este importante evento de moda que se realiza cada año y reúne a reconocidos artistas internacionales.

En este evento no solo se destaca por la millonaria recaudación de fondos, sino también la moda que presentan los artistas en la alfombra roja.

Artículos relacionados

En ese contexto, Luisa Fernanda W utilizó inteligencia artificial para recrear una imagen suya y mostrar a través de redes sociales cómo luciría en la Met Gala.

Luisa Fernanda W sorprende en redes con su look para la Met Gala, ¿será invitada?
Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: Freepik)

“Hoy es la Met Gala y me emociona tanto que hasta me hice mi propio vestido”, fueron sus palabras.

En la imagen compartida, Luisa Fernanda W aparece con un vestido largo, pomposo, de color hueso, acompañado de un adorno grande en la cabeza y un maquillaje sencillo. En la publicación también escribió: “Estoy lista”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el resultado de la inteligencia artificial?

Sin embargo, la recreación no habría cumplido completamente con sus expectativas, lo que la llevó a expresar su reacción en redes sociales.

Artículos relacionados

“La IA no entendió mucho la idea (luchamos un rato jajaja), pero bueno algo se logró”, comentó la creadora de contenido.

Además, también se refirió al uso de esta herramienta tecnológica y señaló que, aunque en ocasiones la utiliza, no siempre obtiene los resultados esperados:

Luisa Fernanda W sorprende en redes con su look para la Met Gala, ¿será invitada?
Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: AFP)

“Y la verdad me encanta jugar con la IA, aunque a veces me saca una rabia”, escribió entre risas.

Luisa Fernanda W quien ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por la moda, compartiendo diferentes looks en sus redes sociales.

El año pasado, Luisa Fernanda dejó ver que asistió a la Semana de la Moda en Italia, donde estuvo acompañada por su pareja Pipe Bueno en la que mostró varios detalles de lo que fue esta experiencia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó al llanto de madre de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Violeta Bergonzi se mostró triste. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi lloró en redes y generó preocupación antes de su llegada a La casa de los famosos

Violeta Bergonzi lloró en redes sociales y compartió un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores.

Sheila Gándara sobre la supuesta estrategia que tiene con Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara se pronunció tras acusaciones de estrategia junto a Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara respondió a usuario que afirmó, a través de redes sociales, que su ruptura con Juanda Caribe sería una estrategia.

Lo más superlike

La respuesta de Alexa Torrex sobre Alejandro y Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y revela si cree que Alejandro y Tebi le quitaron su fandom

Alexa Torrex habló de Alejandro Estrada y Tebi Bernal y confesó qué cree que pasó con su fandom, tras su eliminación.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe