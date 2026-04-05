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Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras eliminación de Alexa Torrex: esto reveló en sus redes

Exprometido de Alexa Torrex, reciente eliminada de La casa de los famosos Col, tomó drástica decisión tras su ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras eliminación de Alexa Torrex: esto reveló en sus redes
¿Cuál fue la drástica decisión que tomó Jhorman Toloza? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los detalles que se han presentado en cuanto a su exrelación con Alexa Torrex, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Jhorman dejó claro mediante sus redes sociales que tomó la decisión de mudarse del hogar en el que vivía con Alexa, pues, duraron aproximadamente tres años de relación.

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En la gala del pasado domingo 3 de mayo, el nombre de Alexa Torrex se apoderó de las redes sociales tras confirmarse que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras eliminación de Alexa Torrex: esto reveló en sus redes
Así fue el shippeo de Alexa Torrex con Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Así que los participantes que se encontraban dentro de la placa de eliminación fueron: Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Alexa Torrex.

El motivo por el que Alexa fue eliminada de La casa de los famosos Colombia se debió a causa de obtener un bajo puntaje, pues obtuvo un bajo puntaje del 17.26% y Tebi Bernal se desmotivó al ver que salió la persona con la que construyó un vínculo especial en el programa.

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También se evidenció que Alexa tuvo una especial conexión con Tebi Bernal, pues, ocurrió un shippeo entre ambos y esto ocasionó que fuera otro de los factores por lo que decidió terminar su vínculo con Jhorman Toloza.

¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre lo que hará con ella tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras eliminación de Alexa Torrex: esto reveló en sus redes
Jhorman Toloza reveló que se muda de la casa de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En medio de la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, Jhorman ha compartido todo tipo de detalles en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 467 mil seguidores, la decisión que tomó al mostrar que se mudó del sitio en el que vivía con ella, expresando lo siguiente:

“Y yo creí que tenía cosas, no solo muñecos”, expresó Jhorman en la descripción de la publicación.

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