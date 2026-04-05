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Alexa rompe el silencio sobre lo que pasará con Tebi tras La casa de los famosos, ¿seguirán juntos?

Alexa Torrex dejó claro qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos tras reaccionar a una conversación de él.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué pasará entre Alexa Torrex y Tebi tras La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Tras su eliminación Alexa Torrex estuvo en Buen día, Colombia en la que habló sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y sorprendió al reaccionar a una curiosa conversación que tuvo Emiro con Tebi sobre ella.

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¿Cómo reacción Alexa Torrex tras conversación de Tebi y Emiro?

Durante la fiesta realizada el pasado sábado en La casa más famosa, Emiro, quien estaba como invitado, sostuvo una conversación con Tebi en la que abordaron el tema del “shippeo” entre él y Alexa.

En dicho diálogo, Tebi dejó claro que no podía entregarse completamente a la relación debido a que debía resolver varias situaciones fuera de la casa.

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En ese contexto, se mencionó que él tenía una relación con Alejandra Salguero, quien posteriormente ella también decidió dar por terminada la relación tras lo que estaba ocurriendo con su pareja y Alexa.

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué pasará entre Alexa Torrex y Tebi tras La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Tras ver este momento, Alexa Torrex reaccionó con gestos y comentó que, después de una conversación con Tebi, ambos habían quedado en hablar cuando salieran de la casa, y que en ese momento se definiría todo.

Además, Alexa expresó que a él le dieron luz verde durante el congelado de Sofía Jaramillo, pero que su percepción era distinta, pues consideraba que la situación también estaba relacionada con la hija de Tebi y la buena relación que este tenía con el hijo de Alejandra Salguero.

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En medio de la conversación en Buen día Colombia, Nicolás Arrieta intervino y le dijo de manera directa que esa situación no iba a pasar, a lo que Alexa reaccionó con un gesto entre aceptación y tristeza.

¿Cómo inició la cercanía entre Alexa y Tebi dentro de La casa de los famosos Colombia?

La cercanía entre ambos comenzó a partir de un juego en el acordaron hacer un supuesto “shippeo” dentro de la casa, con el objetivo de observar las reacciones de sus compañeros. Sin embargo, el juego fue tomando otro rumbo con el paso de los días.

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué pasará entre Alexa Torrex y Tebi tras La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Alexa manifestó que empezó a sentir cosas por Tebi, mientras que él también expresó interés por ella.

A medida que avanzaba la convivencia, la relación entre ambos se fue fortaleciendo, al punto de compartir besos y protagonizar varios desacuerdos en los que discutían como una pareja sentimental.

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