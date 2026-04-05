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Alexa rompe el silencio sobre Jhorman y Tebi tras su eliminación: “no me arrepiento de nada”

Alexa Torrex habló tras su eliminación de La casa de los famoso Colombia, revelando qué pasara con Jhorman Toloza y Tebi Bernal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex habla sin filtro tras su eliminación
Esto dijo Alexa Torrex sobre Jhorman y Tebi tras salir de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex se convirtió en la eliminada de la semana dieciséis de La casa de los famosos Colombia 2026 y por supuesto, su salida provocó todo tipo de reacciones, no solo entre sus compañeros, sino de los televidentes.

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Por un lado, los participantes quedaron en shock porque no esperaban esa salida ya que, en el inicio de la competencia, ella era a más votada y siempre mantenía porcentajes altos a su favor.

Pero como todo juego, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y la exparticipante empezó a generar disgustos entre el público y eso cambió por completo su juego.

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Tras su eliminación, Alexa ha hablado sobre su participación en la competencia y dejó claridad con ciertos detalles.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex fue entrevistada por Santiago Vargas, presentador de Mañana Express y con él soltó lo que tenía que decir sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex rompe el silencio sobre Jhorman y Tebi
Alexa Torrex habla sin filtro tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante de la competencia reveló que “no se arrepiente” de nada de lo que hizo en el programa de convivencia, peor sabe qué es lo que hoy la tiene afuera del reality.

Así mismo, confesó que Juanda Caribe “se la debía” y por eso lo dejó en placa, precisamente porque cree que ha llegado a este punto sin pisar tanto el cuarto de eliminación.

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Por otro lado, le pidió al público que, siguieran apoyando a Alejandro Estrada y a Tebi Bernal.

¿Qué dijo Alexa Torrex de Tebi Bernal y Jhorman Toloza?

Santiago Vargas no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Alexa Torrex qué pasara con Tebi Bernal tras su paso de La casa de los famosos Colombia y ella fue honesta a contestar.

Esto dijo Alexa Torrex sobre Jhorman y Tebi tras salir de La casa de los famosos
Alexa Torrex rompe el silencio sobre Jhorman y Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Dijo que, tenía que esperar a ver qué pasaba porque debían sentarse y hablar sobre lo sucedido, pero dijo que, por su lado, los sentimientos dentro de la competencia habían sido honestos.

En cuanto al tema con Jhorman Toloza, ni el presentador, ni ella dijeron algún nombre, pero sí dijo la famosa que debe solucionar “un montón de cosas” afuera y ahí, Santiago le deseó suerte.

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