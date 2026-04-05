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La famosa prima de Karola reaccionó a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Jeidy, la famosa prima de Karola Alcendra no dudó en reaccionar a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La postura de la prima de Karola que da de qué hablar
La reacción de la prima de Karola a la salida de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 3 de mayo, durante la semana dieciséis, Alexa Torrex se convirtió en la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y por supuesto, su salida no solo sorprendió a sus compañeros, sino a los televidentes del programa.

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Pues sin duda, su eliminación no se veía venir, ya que ella se perfilaba como una de las posibles finalistas, de hecho, cuando inició el programa, era la participante más votada y eso la hacía una de las más fuertes.

Sin embargo, el juego dio un giro inesperado ya que es una competencia bastante impredecible y ella misma lo está viviendo.

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Luego de su eliminación, varias figuras reaccionaron en redes y una de ellas fue la prima de Karola, quien había dejado claro que quería que Alexa se fuera.

¿Qué dijo la prima de Karola al reaccionar a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias de Instagram, Jeidy, la famosa prima de Karola, a quien todos conocieron en un saludo que recibió Alcendra en La casa de los famosos Colombia, no dudó en mostrar su sorprendente reacción a la eliminación de Alexa Torrex.

Prima de Karola Alcendra se pronuncia tras eliminación de Alexa
La postura de la prima de Karola que da de qué hablar. (Foto/ Canal RCN)

En días pasados, la influenciadora había dicho que, quería que la participante fuera la eliminada y dijo que prefería que se quedara Mariana Zapata, pese a la polémica que está viviendo con Juanda Caribe.

Por eso, apenas se conoció la salida de Alexa de la competencia, Jeidy no dudó en celebrar con aplauso y salto incluido, diciendo que “quedó papelona”, misma frase que usaba Karola en el reality.

¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex al ser la eliminada de La casa de los famosos?

Alexa Torrex y Tebi Bernal fueron los últimos en quedarse en el cuarto de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, sin duda, esto generó más presión en el ambiente, pero cuando la exparticipante supo que fue la eliminada, ambos quedaron en shock.

La reacción de la prima de Karola a la salida de Alexa Torrex
Prima de Karola Alcendra se pronuncia tras eliminación de Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, al volver a ver a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, ella mismo dijo lo que estaba sintiendo y era que no podía creer que estuviera fuera de la competencia.

Así mismo, dijo que le pareció un duelo de titanes esa placa, pues los porcentajes estuvieron bastante reñidos.

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