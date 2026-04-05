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Nicolás Arrieta reveló su conversación con Jhorman Toloza tras la eliminación de Alexa Torrex

Nicolás Arrieta generó reacciones al revelar su conversación con Jhorman Toloza Tras la eliminación de Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta destapa conversación con Jhorman
Nicolás Arrieta habla con Jhorman tras salida de Alexa. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y su salida sorprendió no solo a sus compañeros, sino a los televidentes, quienes no han para de opinar al respecto.

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Sin duda, ha sido una de las eliminaciones más duras, debido a que, en esta ocasión, la placa estuvo difícil porque todos los participantes, a este punto de la competencia, ya son fuertes.

Sin embargo, Alexa era una de las famosas más apoyadas y por eso, su eliminación impactó tanto, pues pasó de tener el porcentaje más alto a irse por una votación muy reñida con sus compañeros.

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Tras su salida de la competencia, Alexa generó muchas reacciones y entre ellas la de Jhorman Toloza, quien conversó con Nicolás Arrieta sobre el tema antes y después de la eliminación de su ex.

¿Qué dice el chat que reveló Nicolás Arrieta con Jhorman Toloza?

En la noche del domingo, tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, a través de sus historias de Instagram, Nicolás Arrieta reveló lo que conversó con Jhroman Toloza sobre el tema.

Nicolás Arrieta revela lo que se dijo con Jhorman tras la eliminación de Alexa
Nicolás Arrieta destapa conversación con Jhorman. (Foto/ Canal RCN)

En el chat se ve que Nicolás Arrieta le envió un video a Jhorman, pero dijo que no lo podía etiquetar, precisamente, el video es sobre la eliminación de Alexa y la celebración de su ex.

Toloza contestó y escribió que ya no deja que lo etiqueten en historias y le causó gracia el clip que le envió el exparticipante.

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Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención y es que antes de enviar el meme, Jhorman le expresó a Nico que no creía que se su ex fuera la eliminada de la noche.

¿Cuál fue la reacción de Jhorman Toloza tras la eliminación de Alexa Torrex?

Nicolás Arrieta habla con Jhorman tras salida de Alexa
Nicolás Arrieta revela lo que se dijo con Jhorman tras la eliminación de Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Jhorman Toloza se pronunció en sus historias tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia y prácticamente responsabilizó a la familia de la cantante de su salida.

Aun así, expresó que luego de su eliminación y tras mudarse de su hogar, se cierra un capítulo en la vida de él, pero también le dedicó un mensaje a su ex, diciendo que la amó mucho y le deseó lo mejor.

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