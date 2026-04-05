Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Nuevo integrante? Kris R y Karina García celebran su amor con inesperada sorpresa

Kris R y Karina García sellaron su unión con un regalo que enterneció a sus seguidores en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García recibió regalo de mes.
Karina García recibió inesperado regalo de mes con Kris R. (Fotos Canal RCN)

Karina García y Kris R celebraron un nuevo mes de su relación sentimental con un nuevo integrante para su hogar.

Karina García busca nombre para el nuevo integrante de su hogar.
Karina García busca nombre para el nuevo integrante de su hogar. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué regalo recibió Karina García por parte de Kris R en su celebración de mes?

La creadora de contenido compartió en su Instagram la sorpresa que le dio el cantante. En las imágenes se les puede ver en una habitación con unos arreglos florales que dicen "te amo" y un cachorro de raza pomerania que dejó flechada a la influenciadora.

Karina expresó que el artista la está haciendo muy feliz y que no sabe qué nombre ponerle a su mascota, por lo que pidió ayuda a sus seguidores.

La pareja atraviesa un buen momento en su noviazgo, pues se han mostrado juntos en todos los eventos del cantante e incluso asistieron a recibir el doble disco de platino que obtuvo Kris R por su último álbum y por su colaboración con la W Sound.

Artículos relacionados

El paisa sigue consolidándose como uno de los referentes del trap en Colombia, un género polémico que continúa ganando adeptos.

Además, recientemente lanzó un sencillo junto a Maluma, combinando el reguetón y el trap, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de conectar con públicos diversos.

Kris R ha dejado ver que su relación con Karina le ha traído estabilidad emocional y motivación en su carrera.

Artículos relacionados

¿A quién apoya Karina García en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Karina García se retiró como panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar? y no ha revelado más detalles sobre su futuro profesional.

También estuvo como jueza en el mismo espacio, liderando varias dinámicas que implicaron retos de cultura general y juegos que incluyeron besos.

Por ahora, ella y su hija Isa Flow han mostrado su apoyo a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3, invitando a sus comunidades digitales a votar masivamente por el bumangués.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó al llanto de madre de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Violeta Bergonzi se mostró triste. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi lloró en redes y generó preocupación antes de su llegada a La casa de los famosos

Violeta Bergonzi lloró en redes sociales y compartió un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores.

Sheila Gándara sobre la supuesta estrategia que tiene con Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara se pronunció tras acusaciones de estrategia junto a Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara respondió a usuario que afirmó, a través de redes sociales, que su ruptura con Juanda Caribe sería una estrategia.

Lo más superlike

La respuesta de Alexa Torrex sobre Alejandro y Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y revela si cree que Alejandro y Tebi le quitaron su fandom

Alexa Torrex habló de Alejandro Estrada y Tebi Bernal y confesó qué cree que pasó con su fandom, tras su eliminación.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe