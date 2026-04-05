Karina García y Kris R celebraron un nuevo mes de su relación sentimental con un nuevo integrante para su hogar.

Karina García busca nombre para el nuevo integrante de su hogar. (Foto Canal RCN)

¿Qué regalo recibió Karina García por parte de Kris R en su celebración de mes?

La creadora de contenido compartió en su Instagram la sorpresa que le dio el cantante. En las imágenes se les puede ver en una habitación con unos arreglos florales que dicen "te amo" y un cachorro de raza pomerania que dejó flechada a la influenciadora.

Karina expresó que el artista la está haciendo muy feliz y que no sabe qué nombre ponerle a su mascota, por lo que pidió ayuda a sus seguidores.

La pareja atraviesa un buen momento en su noviazgo, pues se han mostrado juntos en todos los eventos del cantante e incluso asistieron a recibir el doble disco de platino que obtuvo Kris R por su último álbum y por su colaboración con la W Sound.

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El paisa sigue consolidándose como uno de los referentes del trap en Colombia, un género polémico que continúa ganando adeptos.

Además, recientemente lanzó un sencillo junto a Maluma, combinando el reguetón y el trap, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de conectar con públicos diversos.

Kris R ha dejado ver que su relación con Karina le ha traído estabilidad emocional y motivación en su carrera.

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¿A quién apoya Karina García en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Karina García se retiró como panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar? y no ha revelado más detalles sobre su futuro profesional.

También estuvo como jueza en el mismo espacio, liderando varias dinámicas que implicaron retos de cultura general y juegos que incluyeron besos.

Por ahora, ella y su hija Isa Flow han mostrado su apoyo a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3, invitando a sus comunidades digitales a votar masivamente por el bumangués.