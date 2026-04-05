La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, continúa dando de qué hablar, pues sin lugar a dudas se trata de una de las salidas que más sorpresa causó entre los seguidores del reality de convivencia.

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¿Qué dijo Alexa sobre su shippeo con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la exparticipante concedió a Mañana Express, programa del Canal RCN, habló sin filtros sobre lo sucedido con Tebi Bernal, con quien sostuvo una cercana relación a lo largo de las últimas semanas.

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Y es que, en medio del revuelo que está relación provocó fuera de la casa, Ana Karina Soto, una de las presentadoras del programa no dudó en interrogar a la exparticipante para preguntarle sobre lo que sucedió con su excompañero, sobre todo por ese shippeo que en algún momento fue falso.

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Ante las declaraciones de Ana Karina, la joven cucuteña no dudó en admitir que, en efecto, al principio no existía ninguna atracción por el antioqueño porque precisamente se trató de un shippeo falso, sin embargo, no contaba con que esta cercanía terminara convirtiéndose en algo muy real.

¿Qué pasará con Tebi Bernal y Alexa Torrex cuando termine La casa de los famosos Colombia?

Incluso, durante la conversación, la creadora de contenido no dudó en confesar qué pasará entre ella y el antioqueño una vez se termine el reality, dejando en evidencia que, dentro de sus planes está poder dialogar con él para conocer su punto de vista frente al futuro.

"No sé que está pensando él en este momento, pero por mi parte si tenemos una conversación pendiente y ojalá que se pueda dar acá, pues no sé, yo lo sentí algo especial, ay soy una romántica, lo sé", señaló entre risas.

Alexa Torrex rompe el silencio y revela qué pasará con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Respecto a su paso por esta tercera temporada, Torrex se mostró completamente satisfecha por el trabajo que hizo, pues meses atrás cuando fue entrevistada por el mismo programa, aseguró que, uno de sus objetivos era dar de qué hablar mientras estuviera allí, meta que hoy dio por cumplida, además de mostrarse agradecida por todo su fandom que desde el día uno estuvo enviándole todo su apoyo.