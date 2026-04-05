Tebi Bernal conmueve con desgarrador mensaje a Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos

La reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia no solo dejó un gran vacío al interior del reality de convivencia, también en algunos de los participantes que, en medio de su salida, se mostraron bastante afectados de despedirla del juego.

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¿Qué dijo Tebi Bernal tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos fue Tebi Bernal, quien no dudó en aprovechar unos segundos a solas para dirigirse a las cámaras y expresarle unas palabras a la exparticipante, espacio en el que por supuesto, reafirmó todo el cariño que siente por ella.

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"Sabes que te quiero demasiado, que te admiro un montón, que eres una niña berrinchuda y cansona, pero que tienes un corazón demasiado lindo, un amor muy grande por tu familia, así mismo, sabes para donde vas", fueron las palabras del antioqueño.

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Así mismo, dejó en evidencia lo difícil que se siente estar en la casa sin su compañía, pues todo el día permanecían juntos, por lo que insistió en que la va a extrañar mucho en las próximas semanas, "se siente muy duro, como un hueco en el estómago".

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras la inesperada eliminación de Alexa Torrex?

Dentro de sus palabras, el actual participante también quiso agradecerle a su excompañera por el último gesto antes de irse, pues, según lo comentó, ella le hizo saber que continuaba firme con él.

Tebi Bernal se despidió de Alexa Torrex tras ser eliminada. Foto | Canal RCN.

"Te agradezco mucho por ese último gesto al decirme que afuera seguías para mí, sabes que te dije que te iba a proteger hasta lo último, Dios te bendiga, te quiero mucho"; agregó.

¿Tebi Bernal lloró tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de la sorpresiva salida la creadora de contenido, cabe señalar que, durante la gala de ayer cuando se conoció la decisión del público, tanto Tebi como Alejandro Estrada, se mostraron impactados por los resultados, pero también conmovidos por tener que decirle adiós a quien fue su compañera de equipo a lo largo de la competencia.

Además, otros participantes como Beba de la Cruz, Valentino Lázaro y Mariana Zapata, no ocultaron el asombro que les produjo la salida de su compañera, especialmente porque Alexa era considerada una de las más fuertes de esta tercera temporada.