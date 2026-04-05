Alexa Torrex rompió en llanto en plena entrevista en vivo con Buen día, Colombia: ¿qué pasó?

Alexa Torrex, recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, vivió un momento de alta carga emocional durante una entrevista en vivo con el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, donde no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de su salida del reality y el impacto que le dejó su paso por la competencia.

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¿Por qué Alexa Torrex rompió en llanto en plena entrevista en vivo?

El pasado domingo 3 de mayo se dio a conocer que Alexa Torrex fue la eliminada de la semana de La casa de los famosos Colombia, tras una reñida votación entre los participantes en placa.

Así fue eliminada Alexa Torrex de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Luego de este inesperado resultado, la exparticipante tuvo su primer acercamiento con el mundo exterior y, durante una entrevista con los presentadores de Buen día, Colombia, no pudo contener las lágrimas.

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Aunque al inicio de la conversación se mostró tranquila al hablar de su salida, terminó rompiendo en llanto al ver una escena de su más reciente discusión con Alejandro Estrada dentro de la competencia.

Alexa expresó que se siente arrepentida por su comportamiento y aseguró que lo ocurrido no refleja lo que realmente siente, sino que se dejó llevar por el juego.

“No debió pasar así, los lastimé a los dos. Ni siquiera es estar acá, es el tema de que me desconocí totalmente”, expresó la exparticipante.

Alejandro Estrada impacta con su reacción a la salida de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que Alexa Torrex dedicó a Alejandro Estrada y Tebi Bernal tras su reciente eliminación?

En medio del emotivo momento, Alexa Torrex decidió dedicar unas palabras a Tebi Bernal y Alejandro Estrada, aunque ellos no podían escucharla dentro de La casa de los famosos Colombia. Allí expresó su arrepentimiento por la última discusión.