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Filtran imágenes del supuesto padre del bebé de Lina Tejeiro, tras confirmar embarazo: ¿Quién es?

Tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro, se filtraron fotos del hombre señalado como el supuesto padre del bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Filtran fotos del supuesto padre del bebé de Lina Tejeiro: ¿quién es?
Filtran fotos del supuesto padre del bebé de Lina Tejeiro: ¿quién es? (Foto Canal RCN).

Luego de que se confirmara el embarazo de Lina Tejeiro, en redes sociales comenzaron a circular imágenes del hombre señalado como el supuesto padre del bebé. La difusión del material fotográfico desató preguntas entre los seguidores de la actriz, quienes buscan conocer la identidad de la persona que estaría vinculada sentimentalmente con ella.

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¿Quién es el padre del bebé de Lina Tejeiro?

Aunque Lina Tejeiro no ha confirmado la identidad del padre de su bebé, ni tampoco que estuviera en una relación sentimental, en redes sociales comenzaron a circular varias fotografías de un joven identificado como Daniel Gómez, a quien algunos internautas señalan como el posible padre del hijo que espera la actriz.

Lina Tejeiro se pronunció tras rumores de embarazo
Lina Tejeiro habló de embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Antes de que Tejeiro confirmara su embarazo, una imagen junto a este misterioso hombre ya se había viralizado, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

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Sin embargo, pese a que Lina ya confirmó que será madre por primera vez, la identidad del padre del bebé sigue siendo un misterio para el público. Por ahora, solo queda esperar a que sea la propia actriz quien decida revelar ese detalle de su vida personal, tema que cada vez despierta más curiosidad entre sus seguidores.

Mientras tanto, las versiones en redes sociales siguen tomando fuerza y mantienen la atención puesta en cualquier novedad relacionada con el embarazo de la actriz.

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¿Cómo anunció Lina Tejeiro que estaba embarazada?

Durante la tarde del jueves 30 de abril, Lina Tejeiro compartió en sus redes sociales un emotivo audiovisual con el que confirmó que está esperando a su primer hijo. En el video mostró una tierna ecografía de su bebé.

¡Lina Tejeiro está embarazada! Este fue el video con el que confirmó la noticia, ¿cuál?
¿Cómo luce Lina Tejeiro su embarazo? | Foto: Canal RCN

Allí también dejó ver su avanzada pancita de embarazo mientras la acariciaba con una mano y sonreía con ternura.

“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ‘Los hijos cambian todo…’ y ahora lo sé. El coraje que nace del amor”, expresó Lina Tejeiro en la publicación.

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