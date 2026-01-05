Está terminando la semana quince de La casa de los famosos Colombia 2026 y ya se está empezando a ver cómo los grupos que hay en la competencia, se están dividiendo o alejando.

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Primero, Calma empezó a desintegrarse con la salida de sus integrantes, pero el gran declive lo tuvo la Trinidad, quienes no solo pasaron por un mal momento, sino que ya definitivamente ni se hablan.

Por su lado, lo que queda de Tormenta ya se está viendo afectado porque a este punto del juego las estrategias van cambiando e increíblemente se hacen nuevas alianzas o cercanías y eso no les está gustando a algunos famosos.

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Este es el caso de Alexa Torrex, quien se enojó con Alejandro Estrado por una jugada que hizo con un beneficio que obtuvo.

¿Se acabará el grupo Tormenta en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del jueves 30 de abril, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron una discusión debido a que al deportista e influenciadora no les gustó la jugada que hizo el actor.

Alejandro Estrada responde a Tebi y Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Resulta que, Juanda Caribe usó su caja de pandora y se la pasó a Marana Zapata, luego a Valentino, Beba y finalmente a Alejandro, quien obtuvo el poder de ponerle candado a alguien de la placa y se lo dejó a Mariana.

Esto no le gustó a Alexa y Tebi, porque quisieron que se lo hubiese puesto a Beba y esto generó una leve diferencia.

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Por eso, Torrex dijo que entonces cada uno jugará por su lado, porque Alejo está en defensa de la barranquillera, mientras que Tebi defiende a Mariana y ella terminó la discusión retirándose de la Barbería.

¿Qué respondió Alejandro Estrada a las palabras de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alejandro Estrada dejó claro que él le será leal a Alexa Torrex y Tebi Bernal, pero que él jugara como quiere hacerlo y no hará lo que ellos le digan, porque eso no está bien en este punto de la competencia.

Alejandro Estrada no se quedó callado ante acusaciones. (Foto/ Canal RCN)

Dejó claro que, él no tiene ni tendrá nada con Beba, justificando que vio pertinente dejarle el candado a Mariana Zapata.

Por su lado, Tebi dijo que él no se iba a aliar a nadie más, porque no juega para nadie más.