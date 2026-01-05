Jhorman Toloza tendría nueva novia, según supuestos chats filtrados

Revuelo en redes tras supuestas teorías de que Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex estaría saliendo con una mujer, luego de su ruptura con la participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

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El creador de contenido ganó popularidad después de su congelado en la competencia, ya que aprovechó su visita no solo para ver a su ex, sino para defenderla de los supuestos comentarios de Juanda Caribe.

De hecho, el escándalo por la cercanía entre Alexa y Tebi hizo que Jhorman estuviera más expuesto ante la opinión publico y claramente él ha sabido aprovechar eso.

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Sin embargo, nuevamente está dando de qué hablar tras supuestos chats en los que se revela la presunta relación o cercanía con otra mujer.

¿Qué dicen los supuestos chats en los que revelan la presunta relación de Jhorman Toloza con otra mujer?

A través de las redes sociales están circulando supuestas conversaciones de Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex con otra mujer.

Esto dicen los chats filtrados sobre Jhorman Toloza y su supuewsta relación. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con una creadora de contenido de entretenimiento, llegaron a ella algunas capturas y audios de los chats que presuntamente revelarían que el influenciador sostenía conversaciones con otra mujer e incluso antes de terminar con la famosa.

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En lo que reveló la mujer, aparentemente se escucha la voz de Jhorman reclamándole a la mujer porque lo deja en visto y también, hablando de Alexa, aclarando que él ya no la está esperando y siendo insistente en el gusto que siente por la misteriosa chica.

¿Quién es la mujer con la que presuntamente Jhorman Toloza tiene una cercanía?

Supuestamente, esta misteriosa mujer fue una fan de Alexa Torrex y empezó a hablar con Jhorman Toloza por temas de votaciones en La casa de los famosos Colombia, sin embargo, no se sabe si esto sea verdad.

Jhorman Toloza estaría saliendo con otra mujer. (Foto/ Canal RCN)

Pero, de acuerdo con la información de la creadora en mención, las presuntas conversaciones entre el ex de la famosa y la otra chica, habría escalado hasta tener más cercanía.

Por eso, con los respecto a los supuestos chats, se evidenciaría que el influenciador dijo que Alexa ya es tema del pasado y que él no le correría luego de que ella lo hizo quedar mal en televisión nacional.