Hermana de Paola Jara causa revuelo al publicar fotos de Emilia: así luce la niña

El pasado 18 de noviembre, nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, siendo en este caos la primera heredera de la cantante, pero la quinta de su esposo.

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El anuncio oficial de la noticia lo hizo el artista a través de su cuenta oficial de Instagram un día después de su nacimiento, por lo que ese 19 de noviembre, los cantantes fueron noticia en todos los portales de entretenimiento.

Para Paola, la llegada de la niña a su vida ha sido un verdadero milagro, ya que confesó que pensó en que su deseo de ser madre no se iba a cumplir, luego de perder dos bebés.

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Sin duda, este testimonio de la cantante generó muchas reacciones, debido a que fue una noticia muy lamentable. Pero, ahora, su vida está llena de luz gracias a su bebé de cinco meses. De hecho, toda la familia está muy feliz con la llegada de Emilia.

¿Cuáles son las fotos que publicó la hermana de Paola Jara de Emilia?

María Alejandra Jara, hermana de la artista de música popular, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de ella, acompañada de Paola y Emilia.

Así dejó ver la hermana de Paola Jara a Emilia en redes. (Foto/ Buen día Colombia)

Como era de esperarse, las imágenes de la niña fueron las que causaron furor entre sus seguidores, ya que la mujer dejó ver a la niña como nunca y esto generó ternura.

En el carrusel, se ve a Emilia peinada con dos colitas de color rosado y así mismo es su outfit, mientras que Paola y María Alejandra hacen match con la misma sudadera.

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Sin embargo, le siguen tapando su carita de frente, pues en las fotos con la menor, justo le puso el mismo emoji de corazón.

¿Paola Jara o Jessi Uribe ya habían mostrado la cara de Emilia?

En realidad, no, Jessi Uribe publicó un video de Emilia si filtro, pero, aunque la puso en un ángulo en donde dejó ver con mayor detalle a la niña, no la mostró de frente y justo, sus seguidores quieren ver si heredó los ojos de su papá.

Las tiernas fotos de Emilia que compartió la hermana de Paola Jara. (AFP/ Frazer Harrison)

Por su lado, Paola Jara es quien más ha cuidado la privacidad de la niña y, de hecho, ha dicho que no le parece correcto exponerla siendo tan pequeña.

Por ahora, solo la muestran sin revelar su carita de frene y aún así, esas imágenes causan ternura.