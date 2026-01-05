Sorpresa por cambio de Jhonny Rivera en su bus: retiró foto de Jenny López

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar la remodelación de su bus para giras musicales. Sin embargo, lo que más comentarios generó fue la ausencia de la fotografía de Jenny López, detalle que despertó dudas sobre los cambios realizados por el cantante en este espacio especial en su carrera musical.

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¿Cómo luce actualmente el bus de Jhonny Rivera?

Durante la tarde del pasado jueves 30 de abril, Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales con un inesperado anuncio que tomó por sorpresa a millones de seguidores. El artista quiso presumir el nuevo diseño que decidió plasmar en el bus en el que suele transportarse cuando realiza giras nacionales por ciudades y pueblos donde el acceso en avión es limitado.

Según explicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia comunidad, durante sus recientes vacaciones aprovechó para renovar la imagen de su vehículo con un estilo más actualizado.

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“Todos estos días de vacaciones aprovechamos para poner ese bus, pero una uva. Se los quiero mostrar un momentico”.

En el video también mostró a los músicos que lo acompañan durante grabaciones y presentaciones dentro y fuera del país. Además, destacó que reemplazó los espejos retrovisores por cámaras que, según él, le aportan más estilo al automotor.

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“Cambiamos las foticos, está Jacobo, Diego, aquí está todo el combete… También le cambiamos los espejos, estos sí que me gustaron, porque los otros eran larguísimos, y ahora funcionan con cámara”.

Aunque el cantante se mostró emocionado al compartir este detalle, varios internautas notaron algo inesperado: la foto de Jenny López, su esposa, ya no aparecía en el medio de transporte.

¿Por qué Jhonny Rivera quitó la foto de Jenny López tras remodelar su bus?

Los seguidores del artista aprovecharon la publicación para comentar que en la nueva imagen del bus faltaba nada más y nada menos que Jenny López, ya que en lo mostrado por Rivera solo se apreciaba al cantante en gran escala y a su agrupación Los Porteños.

Sin embargo, aunque Jhonny Rivera no respondió de forma directa a la inquietud de sus seguidores, dio a entender que la fotografía de Jenny López estaría ubicada en el otro costado del vehículo, parte que no mostró en el video.