Mánager de Lina Tejeiro hizo sorpresiva confesión sobre su estado de salud: esto dijo
Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro rompió el silencio tras nuevo reporte de salud tras video compartido en sus redes.
Desde hace varias semanas, el nombre de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras revelar que fue diagnosticada de cáncer.
Con base en esto, los internautas se han preguntado acerca de todos los sucesos que ha llevado a cabo en cuanto a su estado de salud, en especial, por complicidad que tiene con su audiencia al mantenerlos informados sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.
Por este motivo, Claudia tomó la decisión de hacer una sorprendente confesión mediante sus redes, en especial, por revelar que tuvo que solicitar ayuda por un examen que tuvo que hacerse.
¿Cuál fue la confesión que hizo Claudia Serrato mediante sus redes?
Cabe destacar que Claudia Serrato se ha adquirido gran visibilidad mediante las redes sociales por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana, en especial, por lo que ocurre con su salud.
Con base en esto, Claudia les informó a sus seguidores que tuvo que pedir ayuda en su cuenta oficial de Instagram con respecto a unos exámenes que se tuvo que realizar para conocer su diagnóstico médico, pues expresó lo siguiente:
“Buenos días, gracias a mi comunidad por estar para todo. Me han acompañado en este proceso que estoy viviendo de una manera muy amorosa y hoy les pido ayuda con la EPS y ya me solucionaron”, agregó Claudia en la descripción de la publicación.
Posteriormente, Claudia anunció que tuvo la oportunidad de recibir el apoyo de varios de sus seguidores tras el examen de salud que debe hacerse en los próximos días:
“Era para la autorización de un examen que solo me hacen en la EPS, el panel genético, muchas gracias, los quiero”, agregó Claudia Serrato.
¿Cómo reaccionó Claudia Serrato ante el embarazo de Lina Tejeiro?
Recientemente, el nombre de Lina Tejeiro se convirtió en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al romper todo tipo de rumores y confirmar su embarazo.
Por este motivo, Claudia Serrato, su mánager, reaccionó de emotiva manera en sus redes tras conocerse el embarazo de Lina Tejeiro, pues, expresó las siguientes palabras:
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“Te amo, los amo. Son una de mis razones poderosas de querer estar sana. Aquí estaré siempre para ustedes y amo ser la tía Clau, Felicidades mi niña bonita, ¡vamos a disfrutar esta etapa mágica!”, agregó Claudia Serrato en la descripción de la publicación.