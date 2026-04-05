Isabella Ladera desata críticas tras hacer inesperada confesión sobre tener amigos, ¿qué dijo?
Isabella Ladera sorprendió al compartir la verdadera razón por la que no tienen amigas causando revuelo en redes.
La modelo venezolana Isabella Ladera fue fuertemente criticada en redes sociales tras hacer una confesión sobre la razón por la que no tendría amigas en la que le recordaron a su relación con Beéle.
¿Qué respondió Isabella Ladera sobre si tiene amigas?
A través de sus redes sociales, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, una actividad que suele hacer para mantenerse en contacto con sus seguidores. Sin embargo, una de sus respuestas generó revuelo en redes sociales.
A la venezolana, quien está por dar a luz a su segundo hijo fruto de su relación con Hugo García, le preguntaron si tenía amigas.
Ante esto, Isabella Ladera respondió compartiendo una imagen suya mientras realizaba su rutina de skincare y escribió: “tengo, pero cero compinchera”.
Esta respuesta llamó la atención de algunos usuarios, ya que es una de las dudas que suelen tener quienes siguen su contenido, debido a que no se le observa con frecuencia compartiendo con muchas personas en redes sociales ni en eventos públicos, como ocurre con otras figuras del entretenimiento.
Hasta el momento, no se conocen públicamente nombres de amigas cercanas de la modelo venezolana, lo que ha generado comentarios en redes sociales tras su respuesta.
¿Por qué generó polémica la respuesta de Isabella Ladera?
Luego de la dinámica, su respuesta fue replicada en páginas de entretenimiento y los comentarios de usuarios no se hicieron esperar en donde de inmediato relacionaron su respuesta con su pasado sentimental.
En medio de las reacciones, algunos internautas le recordaron su relación con el cantante barranquillero Beéle, con quien habría iniciado un vínculo tras una supuesta infidelidad por parte de él a su esposa.
En medio de las reacciones, algunos internautas le recordaron su relación con el cantante barranquillero Beéle, con quien habría iniciado un vínculo tras una supuesta infidelidad por parte de él a su esposa.
Actualmente, la modelo venezolana se encuentra en una etapa diferente de su vida, en la que espera a su segundo bebé, el cual está próximo a nacer, y continúa su vida junto a Hugo García.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike