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Violeta Bergonzi lloró en redes y generó preocupación antes de su llegada a La casa de los famosos

Violeta Bergonzi lloró en redes sociales y compartió un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Violeta Bergonzi se mostró triste.
Violeta Bergonzi se mostró triste en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Violeta Bergonzi causó preocupación al mostrarse llorando en sus redes sociales. La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025 subió una imagen en la que expresa que no sabe si le llegó una bendición o algo que le va a dar un vuelco a su vida.

Violeta Bergonzi entrará a La casa de los famosos.
Violeta Bergonzi entrará a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Violeta Bergonzi se mostró llorando en redes sociales?

La fotografía ha causado especulaciones entre los internautas ya que se da luego de que se anunciara su llegada a La casa de los famosos Colombia 3, como invitada de esta semana.

La presentadora no dio muchos detalles sobre de qué se trata su publicación, pero ya sus seguidores están a la expectativa y dándole muestras de apoyo.

Bergonzi llegará a ser habitante del cuarto Tormenta en la semana en la que cada día habrá un invitado diferente y en la que el líder no tendrá el poder de nominación.

Campanita y Valentino Lázaro disputarán la prueba por el liderazgo y se definirá quién asegura su estadía en el top 6 de la casa.

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Alexa Torrex dejó nominado a Juanda Caribe, quien se convierte en el primer participante en riesgo en esta recta final que está intensa e impredecible.

Cada visitante hará dinámicas en las que los famosos tendrán que jugarse unos puntos que se irán sumando a lo largo de la semana y que les darán beneficios o castigos.

Tras la salida de Alexa Torrex, el ambiente dentro de la casa se ha mantenido tranquilo e incluso cercano.

Los famosos han estado compartiendo más tiempo juntos, desde conversaciones en la terraza hasta actividades de dibujo y dinámicas grupales que han reforzado la convivencia.

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¿Cuándo ingresará Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia 3?

Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que Violeta Bergonzi entrará mañana a la casa para revolucionar la dinámica de los participantes.

Su llegada promete generar nuevas emociones y sorpresas en un momento clave de la competencia, donde cada detalle puede cambiar el rumbo del juego.

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