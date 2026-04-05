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Sheila Gándara se pronunció tras acusaciones de estrategia junto a Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara respondió a usuario que afirmó, a través de redes sociales, que su ruptura con Juanda Caribe sería una estrategia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sheila Gándara sobre la supuesta estrategia que tiene con Juanda Caribe
Sheila Gándara niega la supuesta estrategia que tiene con Juanda Caribe / (Fotos del Canal RCN)

En medio de la conversación digital sobre su relación con Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara, su expareja, generó nuevas reacciones entre los internautas.

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¿Qué publicó Sheila Gándara en sus redes sociales?

A través de su cuenta de TikTok, Sheila Gándara compartió un video en el que aparece haciendo mímica de una canción cuya letra que hace referencia a la vida de una persona que prefiere evitar conflictos y discusiones.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios por parte de usuarios que siguen de cerca lo que ocurre entre ella y Juanda Caribe.

¿Qué publicó Sheila Gándara en sus redes sociales?
Sheila Gándara llama la atención en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

En ese contexto, varios internautas comenzaron a interpretar el contenido como una posible indirecta relacionada con la situación actual entre ambos. Entre los comentarios, uno en particular llamó la atención al plantear la posibilidad de que la ruptura y los pronunciamientos hicieran parte de una estrategia.

"¿Será que todo esto fue planeado?", cuestionó el usuario.

La interacción en redes sociales aumentó a partir de ese tipo de mensajes, evidenciando el interés del público por entender si existe algún tipo de acuerdo entre las partes o si se trata de posturas individuales frente a lo ocurrido recientemente.

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¿Qué dijo Sheila sobre una estrategia con Juanda Caribe?

Sheila Gándara decidió responder directamente a uno de los comentarios que sugería la existencia de una estrategia. A través de un mensaje, expresó su inconformidad frente a ese tipo de especulaciones y dejó clara su postura.

La creadora de contenido expresó que le resulta agotador tener que aclarar constantemente las palabras de Juanda Caribe para evitar que se interprete que está de acuerdo con ellas, y aseguró que no respalda comportamientos que considera inapropiados.

“Ya, de verdad, es agotador tener que estar aclarando cada palabra que él dice para que no crean que estoy de acuerdo. No soy partícipe ni del mal ejemplo, ni de las faltas de respeto”, escribió.

Además de esta respuesta, Gándara ha reiterado en diferentes ocasiones que su prioridad es el bienestar de su hija. También expresó que se encuentra cansada de guardar silencio y que lo ocurrido en el reality la hizo ver las cosas de una manera dierente.

Sobre el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, Sheila comentó que ambos son “tal para cual”, y recordó que en el pasado le dio una segunda oportunidad que, según ella, no fue valorada.

Sus declaraciones siguen generando conversación en redes sociales, donde los internautas están atentos a cualquier señal sobre lo que pasará con su relación con Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia, que se transmite a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.

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