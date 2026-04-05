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Captan curioso gesto de Tebi Bernal hacia Alexa Torrex antes de ser elimianda: ¿qué quiso decir?

En redes sociales empezó a circular un video en el que Tebi Bernal le habría hablado en código a Alexa Torrex antes de su salida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia.
Internautas revelan la señal que Tebi le hizo a Alexa antes de salir. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado 03 de abril, se vivió la que ha sido para muchos una de las eliminaciones más sorpresivas de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues muchos no esperaban que Alexa Torrex se convirtiera en la nueva habitante en salir de la competencia.

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¿Cuál fue la curiosa señal que Tebi Bernal le hizo a Alexa Torrex antes de salir de La casa de los famosos Colombia?

A raíz de la inesperada salida de la ahora exparticipante, seguidores del formato y de su shippeo con Tebi Bernal, han inundado las plataformas digitales con emotivos videos en los que han dejado ver su tristeza por la separación de la joven cucuteña y el antioqueño.

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Y a raíz de la conmoción que ha generado la eliminación de quien era llamada 'El torbellino morado', recientemente empezó a circular un video en el que dejaron ver la curiosa señal que Bernal le hizo a Torrex justo antes de conocer el veredicto del público respecto a quien debía abandonar la competencia.

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"¿Qué quiere decir?", "No entiendo la señal", "Me quedé con ganas de ver más de esta telenovela", "Aquí que los que sí vimos", "¿Qué dijo Tebi con esa señal?", "Ellos afuera se van a volver a ver", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal y la señal que la habría hecho a Alexa. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la despedida de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Frente a esto, los mismos internautas despejaron las dudas respecto a la señal, dejando ver que, se trata de un código que los dos tenían al interior del juego, el cual significa que, una vez termine la competencia ambos tendrá la oportunidad de volverse a encontrar.

Otros en cambio, aseguran que se trata de una señal con la que Tebi le indicó a Alexa que se reencontrarán en tres semanas cuando el programa llegue a su fin.

Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia.
La curiosa señal que Tebi le hizo a Alexa antes de su eliminación. Foto | Canal RCN.

Por ahora, fanáticos de la relación que surgió al interior del reality, continúan debatiendo sobre lo que ha provocado la salida de la exparticipante, pues para muchos, la cucuteña debía continuar y llegar a la final de esta tercera temporada.

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