Alexa Torrex rompe el silencio y revela si cree que Alejandro y Tebi le quitaron su fandom

En la noche del domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia y sin duda, su salida de la competencia tiene impactados no solo a sus compañeros sino a los televidentes.

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Precisamente, nadie esperaba esta eliminación, ya que la cantante era la participante más votada en las primeras semanas de la competencia y muchas personas la vieron como ganadora.

Por su lado, Alejandro Estrada fue uno los famosos que más conmoción generó con la salida de Alexa, pues el actor reveló que se sentía culpable por la decisión que tomó Colombia, ya que él había dicho que se sentía traicionado por ella.

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Por su lado, Tebi también entró en shock y no supo cómo actuar, pero alcanzó a decir que “así no era”, debido a que él pensó que se iba de la competencia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el supuesto robo de su fandom por parte de Alejandro Estrada?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex dio sus respectivas entrevistas y en Entretenimiento RCN reveló cómo se estaba sintiendo.

La respuesta de Alexa Torrex sobre Alejandro y Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, dijo que no se arrepiente de nada, pero cree que lo que la tiene afuera de la competencia es su shippeo con Tebi Bernal, pero también confesó que lo que hizo esta semana le pudo haber jugado en su contra.

Aquí se refirió a su discusión con Alejandro Estrada y el deportista, por lo que contestó si cree que sus amigos le habrían quitado su fandom.

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Ante esta duda, la cantante reveló que ella decía: “de corazón les estoy brindando esto que estoy siendo con ellos, porque para mí se convirtieron en mi familia en ese momento y si es estrategia, pues se lo dejaba a Colombia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal y Jhorman Toloza?

En una entrevista para Mañana Express, Alexa Torrex confesó que ella sí sintió algo genuino por Tebi Bernal y esperará qué pasa cuando él salga de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex responde si Alejandro y Tebi afectaron su fandom. (Foto/ Canal RCN)

Mientras que, sin mencionar a Jhorman Toloza, dijo en la misma conversación que, por ahora, debe solucionar temas de afuera y entre risas, confesó que esperaba que le fuera bien.