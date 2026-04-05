Sheila Gándara comparte insólito mensaje tras polémica con Juanda Caribe: “Por irme a comer afuera…”

Sheila Gándara sigue dando de qué hablar tras las constantes declaraciones de su expareja Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara lanzó fuerte mensaje en medio de la polémica con Juanda Caribe: “Descarado”

En medio de toda la polémica por la cercanía del humorista con Mariana Zapata, la costeña volvió a pronunciarse, esta vez con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa.

Las redes sociales han estado especialmente atentas a cada publicación de Sheila, analizando sus palabras y acciones tras lo que ocurre dentro del reality.

Y es que, con el paso de los días, la historia entre Juanda y Mariana ha generado todo tipo de reacciones, lo que ha puesto aún más foco en la postura de Sheila frente a la situación.

Sheila comparte insólito mensaje tras polémica con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Sheila ha estado bastante activa en sus plataformas digitales, respondiendo, aclarando y también dejando mensajes que no pasan desapercibidos. En esta ocasión, publicó un video en TikTok que rápidamente encendió la conversación.

El clip está acompañado por la canción “La que me amó” de Jhay P, y aunque no agregó un mensaje explícito sobre su expareja, el fragmento elegido fue suficiente para generar interpretaciones. En el video se escucha:

“Y no me siento orgulloso [...] Por irme a comer afuera lo de mi nevera se daño”.

La letra hace referencia a un hombre que reconoce haber perdido al amor de su vida por sus propias decisiones, y que reflexiona sobre cómo terminó dañando a una mujer que siempre lo amó.

Además, Sheila acompañó el video con una frase que también llamó la atención: “nada más poderoso que una mujer que elige creer en sí misma”, lo que muchos tomaron como una declaración de postura frente a lo que está viviendo actualmente.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba envía inesperado mensaje a Sheila sobre Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia

¿Qué más ha compartido Sheila Gándara sobre la situación de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Más allá de este video, Sheila ha sido clara en sus redes sociales al desmentir varias versiones que han surgido a raíz de lo que se ve en el reality.

La creadora ha insistido en que no está de acuerdo con los comportamientos de Juanda Caribe, contrario a lo que él ha mencionado dentro del programa.

En varias ocasiones, el humorista ha insinuado que Sheila estaría viendo la situación con humor, incluso diciendo que podría estar “comiendo crispetas” y riéndose de todo lo que pasa. Sin embargo, ella ha sido contundente en negar esto.

Sheila ha expresado que no se siente feliz ni cómoda con lo que está ocurriendo, y que le resulta agotador tener que salir constantemente a aclarar sus posturas para evitar malentendidos en redes.

También dejó claro que no respalda actitudes que considere un mal ejemplo o una falta de respeto, y fue enfática al asegurar que “nunca le ha dado risa” lo que su expareja ha hecho dentro de la competencia.