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Emiro Navarro se pronunció tras su visita a La casa de los famosos Col; su mensaje conmovió en redes

Emiro Navarro llamó la atención de sus seguidores tras revelar detalles de su visita a La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Emiro Navarro se pronunció tras su visita a La casa de los famosos Colombia
Emiro Navarro agradeció su visita a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras su aparición en la etapa final de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro, exparticipante de la segunda temporada del reality y concursante de MasterChef Celebrity 2026, generó reacciones al revelar detalles de su estadía.

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¿Por qué Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia 2026 se dio en medio de una dinámica especial del programa en su fase final. Su ingreso, ocurrido el 1 de mayo, hizo parte de una estrategia del reality para integrar invitados que sacudieran la casa.

¿Por qué Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos Colombia?
Emiro Navarro visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Navarro no volvió como concursante oficial, sino como invitado temporal designado por “El Jefe”. Su rol estuvo enfocado en interactuar con los habitantes, generar nuevas dinámicas y aportar desde su estilo, recordado por quienes siguieron su participación en la temporada anterior.

Durante su estadía, uno de los momentos más comentados fue su icónica pasarela, además de su encuentro con los participantes actuales. Su presencia reactivó conversaciones en redes sociales y volvió a posicionar su nombre entre los seguidores del formato.

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¿Qué reacciones generó la llegada de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia?

La entrada de Emiro Navarro provocó distintas opiniones entre los participantes del programa. Mientras algunos internautas destacaron su energía dentro de la casa, otros expresaron opiniones divididas en publicaciones compartidas por las cuentas oficiales del reality.

¿Qué reacciones generó la llegada de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia?
La visita de Emiro Navarro generó reacciones en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Al ingresar, el creador de contenido saludó a los participantes y dejó ver su intención de mantener una actitud cordial. Uno de los momentos que más llamó la atención fue su encuentro con Valentino Lázaro, en el que marcó cierta distancia, pero mantuvo un saludo respetuoso.

También interactuó con Juanda Caribe y Alejandro Estrada, recorrió varios espacios de la casa y recordó momentos de su participación anterior. Estas acciones generaron comentarios en redes, donde algunos usuarios señalaron que su presencia aportó movimiento al ambiente del programa.

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¿Qué dijo Emiro Navarro tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

Luego de finalizar su visita, Emiro Navarro compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que resumió su experiencia dentro del reality. A través de una publicación, incluyó imágenes de su paso por la casa y reflexionó sobre lo vivido durante esos días.

En su mensaje, expresó agradecimiento por la oportunidad de regresar al programa y destacó la experiencia como significativa. También mencionó el apoyo de quienes lo siguen en redes sociales, reconociendo el acompañamiento de su comunidad digital.

"Qué experiencia tan increíble, volver y sentir todo tan bonito fue muy especial✨ ", escribió.

La publicación generó interacciones entre seguidores, quienes comentaron sobre su participación en el programa. Comentarios como: "El mejor y lo sabes 👏"; "Tu visita fue un espectáculo 💜🔥" y " Emi eres maravilloso", destacaron.

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