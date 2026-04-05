Yuli Ruiz habría reaccionado a la eliminación de Alexa Torrex: “justicia divina”

En la noche del domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de la semana dieciséis de La casa de los famosos Colombia y como era de esperarse, su salida generó muchas reacciones.

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Por un lado, sus compañeros quedaron impactados al ver que quien regresó a la competencia fue Tebi Bernal y no ella, pues todos sabían que la cantante era la participante más votada.

Además de los famosos, los televidentes también quedaron sorprendidos con los resultados de la noche, es que, sin duda, fue una votación bastante pareja debido a que la placa estaba dura.

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En cuanto a otras figuras públicas, Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos, habría reaccionado a la eliminación de su compañera.

¿Qué habría mencionado Yuli Ruiz tras la eliminación de Alexa Torrex?

Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026, varios exparticipantes de la competencia reaccionaron y Yuli Ruiz es una de ellas.

Yuli Ruiz habría reaccionado a la eliminación de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la modelo paisa rompió el silencio cuando salió Alexa y habría reaccionado a su salida con videos que hacían sobre ella en La casa de los famosos Colombia.

De hecho, a través de sus historias en Instagram, Yuli reposteó un clip en el que usaron imágenes de ella en competencia, con el audio hablando sobre el “karma y la justicia divina”.

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Para muchos, esta habría sido su reacción a la salida de la cantante, pues, de hecho, horas antes de su eliminación, dijo que Alexa no le gustaba que sus amigos brillaran.

¿Cuáles fueron las otras reacciones tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Sin duda, una de las reacciones que más conmocionó las redes sociales fue la de Tebi Bernal, pues él y nadie esperaba que Alexa Torrex saliera eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz se pronuncia tras eliminación de Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, él reaccionó con un gran impacto y dijo “así no era”, ya que esperaba y hasta quería salir de la competencia.

Por su lado, Alejandro Estrada fue quien más conmocionó con su llanto, pues hasta se sintió culpable de que su amiga saliera eliminada, ya que él dijo que se había traicionado y creyó que fueron palabras mayores.