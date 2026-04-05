Jhorman Toloza reaccionó al llanto de madre de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia no solo generó reacciones dentro del programa, también empezó a mover la conversación fuera de la casa, donde Jhorman Toloza, exprometido de Torrex, se sumó al diálogo.

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¿Por qué Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia?

El domingo 3 de mayo se llevó a cabo la eliminación de Alexa Torrex. La creadora de contenido quedó fuera de la competencia tras obtener el 17.26% del apoyo del público.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En la misma placa estaban Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino Lázaro, en una jornada que varios internautas consideran de las más ajustadas de la temporada.

En el cuarto de eliminación, los nominados pasaron por momentos de expectativa mientras se conocía la decisión del público. Al escuchar su nombre, Alexa se despidió y, posteriormente, agradeció el apoyo recibido durante su paso por el programa.

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¿Qué dijo la madre de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Horas después de la eliminación, la madre de Alexa, conocida como “Mamá Recocha” en redes sociales, publicó un video en el que habló de lo que sintió tras la salida de su hija. Allí contó que había llorado, expresando el cariño y respaldo que le mantiene.

La madre de Alexa Torrex se mostró conmovida en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

En su mensaje también agradeció a quienes votaron por Alexa y a los creadores de contenido que la apoyaron durante la competencia. Además, mencionó que espera reencontrarse pronto con ella para acompañarla en esta nueva etapa fuera del reality.

Sus palabras generaron distintas reacciones en redes sociales, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la de Jhorman Toloza, expareja de la creadora de contenido..

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la madre de Alexa Torrex?

Luego de que el video empezara a circular, Jhorman Toloza reaccionó desde los comentarios en redes sociales. El creador de contenido escribió:

“Jajajajaja alguien le cree?”

El mensaje tuvo múltiples interacciones en poco tiempo y abrió un debate entre seguidores del programa. Algunos internautas respaldaron su comentario, mientras que otros consideraron que la reacción de la madre sí correspondía a lo que estaba viviendo.

Lo cierto es que, tras la eliminación, La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales, donde los internautas continúan atentos a las novedades del reality, que se transmite todos los días a las 8:00 p. m. por Canal RCN y su app oficial.