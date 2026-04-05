Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman Toloza dejó mensaje para Alexa Torrex tras mudarse: "Las últimas lágrimas que boto por ti"

Jhorman Toloza habló de Alexa Torrex y expresó el cierre de una etapa marcada por recuerdos y emociones intensas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jhorman Toloza habló luego de su mudanza.
Jhorman Toloza habló luego de su mudanza del apartamento que compartía con Alexa Torrex. (Fotos Canal RCN)

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, dejó un inesperado mensaje luego de terminar su trasteo.

Jhorman Toloza terminó con Alexa Torrex.
Jhorman Toloza terminó con Alexa Torrex luego del shippeo con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhorman Toloza luego de sacar sus pertenencias del apartamento que compartía con Alexa Torrex?

Desde hace unos días, Toloza estaba anunciando que se mudaría del que fue su hogar junto a la cucuteña.

El creador de contenido expresó que fue muy triste dejar el lugar en el que compartió tantos momentos con Alexa y que incluso lloró sacando sus cosas, asegurando que eran las últimas lágrimas que botaba por la exparticipante.

Ayer Alexa salió eliminada de la competencia, y Jhorman afirmó que fue consecuencia de que le hayan quitado el manejo de las cuentas de la influenciadora para dárselas a su familia, a quienes tildó de inútiles.

El cucuteño también subió otras historias en las que manifestó que la salida de Alexa y su mudanza habían encajado perfecto y que eso era una buena señal.

Asimismo, Toloza se despidió de Torrex con un emotivo mensaje en el que le dijo que la amó y que siempre admiró su creatividad, por lo que le duele su salida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Alexa Torrex manifestó en los programas matutinos de RCN que todavía no quiere pensar en su relación con Jhorman Toloza.

La creadora de contenido aseguró que primero necesita acoplarse al mundo real después de la experiencia intensa que vivió en el reality.

Los seguidores de ambos están a la expectativa sobre si habrá un reencuentro para aclarar la situación o si tomarán distancia de manera definitiva.

Artículos relacionados

También hay que tener en cuenta los enfrentamientos que Jhorman ha protagonizado con la familia de Alexa, momentos que la influenciadora desconoce por ahora, pero que podrían influir en su decisión respecto a su excompromiso.

Existe mucha expectativa sobre el regreso de Alexa a las redes sociales y las declaraciones que pueda dar luego de que su romance con Tebi quedara interrumpido por la eliminación.

Su postura frente a este vínculo y la manera en que decida manejarlo fuera del reality podrían marcar un nuevo capítulo en su historia personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó al llanto de madre de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos

Jhorman Toloza arremetió contra "Mamá recocha" tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Violeta Bergonzi se mostró triste. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi lloró en redes y generó preocupación antes de su llegada a La casa de los famosos

Violeta Bergonzi lloró en redes sociales y compartió un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores.

Sheila Gándara sobre la supuesta estrategia que tiene con Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara se pronunció tras acusaciones de estrategia junto a Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara respondió a usuario que afirmó, a través de redes sociales, que su ruptura con Juanda Caribe sería una estrategia.

Lo más superlike

La respuesta de Alexa Torrex sobre Alejandro y Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y revela si cree que Alejandro y Tebi le quitaron su fandom

Alexa Torrex habló de Alejandro Estrada y Tebi Bernal y confesó qué cree que pasó con su fandom, tras su eliminación.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe