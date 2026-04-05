Jhorman Toloza dejó mensaje para Alexa Torrex tras mudarse: "Las últimas lágrimas que boto por ti"

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, dejó un inesperado mensaje luego de terminar su trasteo.

Jhorman Toloza terminó con Alexa Torrex luego del shippeo con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza luego de sacar sus pertenencias del apartamento que compartía con Alexa Torrex?

Desde hace unos días, Toloza estaba anunciando que se mudaría del que fue su hogar junto a la cucuteña.

El creador de contenido expresó que fue muy triste dejar el lugar en el que compartió tantos momentos con Alexa y que incluso lloró sacando sus cosas, asegurando que eran las últimas lágrimas que botaba por la exparticipante.

Ayer Alexa salió eliminada de la competencia, y Jhorman afirmó que fue consecuencia de que le hayan quitado el manejo de las cuentas de la influenciadora para dárselas a su familia, a quienes tildó de inútiles.

El cucuteño también subió otras historias en las que manifestó que la salida de Alexa y su mudanza habían encajado perfecto y que eso era una buena señal.

Asimismo, Toloza se despidió de Torrex con un emotivo mensaje en el que le dijo que la amó y que siempre admiró su creatividad, por lo que le duele su salida.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Alexa Torrex manifestó en los programas matutinos de RCN que todavía no quiere pensar en su relación con Jhorman Toloza.

La creadora de contenido aseguró que primero necesita acoplarse al mundo real después de la experiencia intensa que vivió en el reality.

Los seguidores de ambos están a la expectativa sobre si habrá un reencuentro para aclarar la situación o si tomarán distancia de manera definitiva.

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También hay que tener en cuenta los enfrentamientos que Jhorman ha protagonizado con la familia de Alexa, momentos que la influenciadora desconoce por ahora, pero que podrían influir en su decisión respecto a su excompromiso.

Existe mucha expectativa sobre el regreso de Alexa a las redes sociales y las declaraciones que pueda dar luego de que su romance con Tebi quedara interrumpido por la eliminación.

Su postura frente a este vínculo y la manera en que decida manejarlo fuera del reality podrían marcar un nuevo capítulo en su historia personal.