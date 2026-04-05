Marlon Solórzano hizo revelación sobre Alexa Torrex tras su eliminación en La casa de los famosos

Marlon Solórzano dio sus impresiones sobre la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Marlon Solórzano habló del shippeo entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Marlon Solórzano a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

El exparticipante dijo que la salida de la cucuteña fue sorpresiva. Marlon comentó que esperaba que saliera Valentino Lázaro, pero que su lectura del juego fue equivocada.

Solórzano expresó sentirse muy orgulloso de la creadora de contenido, ya que conoce de cerca el esfuerzo que ella hizo por llegar a ese sueño.

La felicitó por alcanzar el top 10 de la competencia y resaltó que fue una de las participantes que más contenido aportó al formato.

El modelo destacó la originalidad de Alexa, especialmente en los posicionamientos, considerándolos momentos memorables dentro de la historia del programa.

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También habló del shippeo entre Torrex y Tebi, señalando que los sentimientos y emociones se viven con mayor intensidad dentro de la casa y que Alexa simplemente se dejó llevar por el experimento social que representa el reality.

Además, manifestó que espera que las redes sociales no sean demasiado duras con ella y que no la juzguen por las decisiones tomadas.

Para él, la creadora de contenido cumplió con el objetivo de marcar huella y de convertirse en un personaje recordado por los televidentes.

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¿Quiénes pasaron a la prueba final de liderazgo de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otro lado, esta noche Valentino Lázaro y Campanita disputarán el liderazgo de la semana, un reto que asegura el puesto en el top 6 de la competencia.

La prueba se convierte en un momento decisivo para ambos, pues el ganador no solo obtiene inmunidad, sino también fortalece su estrategia en la recta final.

La salida de Alexa Torrex dejó debilitado al equipo Tormenta, que pierde a una de sus figuras más fuertes, y al mismo tiempo dio más fuerza a la alianza entre Mariana Zapata, Juanda Caribe y Campanita, quienes han sabido capitalizar las ausencias para consolidar su estrategia.