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Jhorman Toloza lanza fuerte comentario sobre la relación de Alexa y Tebi: “ojalá continúen”

Jhorman Toloza comentó sobre Alexa y Tebi tras su salida del reality y su mensaje generó todo tipo de reacciones

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza reacciona a Alexa y Tebi con mensaje que desató polémica: “ojalá continúen”
Jhorman Toloza reacciona a Alexa y Tebi con mensaje que desató polémica: “ojalá continúen” (Foto Canal RCN)

Tras la sorpresiva eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, la conversación en redes no se detiene.

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La cucuteña no solo dejó huella por su paso en el programa, sino también por la relación que construyó dentro de la casa con Tebi Bernal, luego de terminar su compromiso de varios años con Jhorman Toloza.

Tras su salida, Alexa habló en una entrevista con el presentador Santiago Vargas sobre lo que viene para ella y, especialmente, sobre lo que podría pasar con Tebi fuera del reality.

Jhorman Toloza lanza fuerte comentario sobre la relación de Alexa y Tebi
Jhorman Toloza lanza fuerte comentario sobre la relación de Alexa y Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Luego de abandonar la competencia, Alexa se mostró reflexiva frente a su experiencia. Reconoció que la eliminación le generó tristeza, pero también aseguró que todo ocurre como debe ser y que se va tranquila con lo vivido.

La cucuteña fue clara al decir que no se arrepiente de sus decisiones dentro del programa. Incluso confesó que pensó que saldría más afectada emocionalmente, pero que, por el contrario, siente que cumplió su cometido y que se lleva recuerdos importantes, además de la esperanza de conservar algunas amistades.

Sobre su relación con Tebi Bernal, Alexa explicó que está esperando que él también salga del reality para poder tener una conversación pendiente. Según sus palabras, considera que ambos deben hablar para definir qué pasará entre ellos fuera de la competencia.

Asimismo, dejó claro que, desde su parte, el sentimiento hacia el paisa es real y bonito, aunque reconoció que dentro de la casa no llegaron a concretar una relación formal.

Alexa reveló su deseo de una relación con Tebi
Alexa confesó que sus sentimientos hacia Tebi son reales. (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Jhorman Toloza sobre Alexa y Tebi?

Mientras las declaraciones de Alexa generaban reacciones, Jhorman Toloza, su expareja, no se quedó por fuera de la conversación.

El creador de contenido comentó directamente en el video de la entrevista publicada por Santiago Vargas y dejó un mensaje breve, pero contundente:

“Ojalá continúen”, escribió Jhorman Toloza.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada por muchos usuarios como un comentario cargado de ironía, teniendo en cuenta el contexto en el que terminó su relación con Alexa, quien decidió finalizar su compromiso mientras se encontraba dentro del reality.

Desde entonces, Jhorman ha venido compartiendo en sus redes sociales cómo ha vivido esta situación. Entre sus publicaciones, ha mostrado momentos de su proceso personal, incluyendo la mudanza que realizó tras la ruptura.

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