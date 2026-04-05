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Hermano de Alexa Torrex reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

Jhonsi, hermano de Alexa Torrex, reciente eliminada de La casa de los famosos Col, rompió el silencio al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hermano de Alexa Torrex reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
¿Cómo reaccionó el hermano de Alexa Torrex a su eliminación? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras ser la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, varios internautas dejaron una ola de reacciones al ver cómo actuó Tebi Bernal, con quien tuvo un especial shippeo a lo largo de la competencia, en especial, por todos los sucesos que vivieron dentro de la competencia.

Con base en esto, Jhonsi, el hermano de Alexa compartió un emotivo mensaje mediante sus redes sociales frente a la eliminación de ella, quien sorprendió con todos los acontecimientos que vivió dentro de la competencia.

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¿Cuál fue la emotiva reacción del hermano de Alexa Torrex tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Hermano de Alexa Torrex reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
¿Qué dijo Jhonsi tras la eliminación de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

En medio de la reciente eliminación de Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, su hermano Jhonsi, compartió un emotivo video mediante la cuenta oficial de Instagram de ‘La familia recocha’, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Te amo mucho hermano, no sabes lo orgulloso que estoy de ti, representaste perfectamente a tu familia, ciudad y lo más importante, ese corazón tan hermoso que tienes. Eres un ejemplo para nosotros como hermanos, definitivamente nuestros papás crearon a un gran ser humano”, agregó Jhonsi.

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En otra de las publicaciones que compartió Jhonsi en sus redes, se refleja que la noticia le causó nostalgia al ver que tenía el anhelo de que Alexa Torrex de llegar a la final de la competencia. Sin embargo, resaltó su gran participación en el reality.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Hermano de Alexa Torrex reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
Así fue eliminada Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la gala del pasado domingo 3 de mayo, se llevó a cabo uno de los momentos más virales dentro de La casa de los famosos Colombia, cuya producción se encuentra en la recta final.

Por este motivo, Alexa fue eliminada del reality al obtener un menor puntaje, con la totalidad del 17.26%, antes de Tebi Bernal, quien se sorprendió al ver el bajo puntaje que obtuvo.

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