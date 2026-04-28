Alina Lozano respondió a críticas tras someterse a procedimientos quirúrgicos en su rostro; así luce

Alina Lozano ha estado en medio de la conversación en redes sociales luego de dar a conocer detalles sobre su separación con Jim Velásquez y, recientemente, volvió a generar polémica tras aparecer con varios procedimientos estéticos en su rostro.

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¿Qué dijo Alina Lozano sobre su relación con un hombre menor?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz comenzó saludando a sus seguidores y comentando que había dormido muy bien, haciendo referencia al procedimiento al que se sometió.

Sin embargo, el contenido del video no solo se centró en este tema, sino también en responder a algunos comentarios que ha recibido por parte de usuarias en esta red social.

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Alina Lozano mencionó que varias mujeres, incluso de su edad o menores, han opinado sobre su vida sentimental y sin dudar respondió a este comentario: “¿Quieres retener a tu novio joven?”.

Alina Lozano se pronunció tras someterse a procedimientos estéticos en su rostro. (Foto: Canal RCN)

Frente a esto, la actriz hizo claridad sobre las relaciones con hombres menores y también sobre las decisiones personales como los procedimientos estéticos.

“Nada de lo que tú hagas funciona para controlar a ese ser humano”, expresó, haciendo referencia a que ningún cambio físico o procedimiento garantiza mantener una relación.

¿Qué procedimientos se realizó Alina Lozano en su rostro?

En el video también se observa que la actriz se realizó algunos procedimientos en el rostro, específicamente en los párpados, la zona de las ojeras y la nariz.

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En los últimos días, Alina Lozano también ha estado en el centro de la conversación luego de compartir un video en el que hablaba sobre su relación con Jim Velásquez, señalando que habían terminado.

Alina Lozano se pronunció tras someterse a procedimientos estéticos en su rostro. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, publicó otro video en el que expresó lo que representaba para ella ese momento, refiriéndose al dolor y a la soledad tras la separación.

No obstante, también se ha mencionado que no se trataría de una ruptura definitiva, sino de una separación relacionada con temas laborales por parte de Jim Velásquez.

Tras su reciente video, la actriz volvió a generar reacciones donde varios algunos de nuevo generaron comentarios sobre su diferencia de edad que se lleva con Jim, mientras que otros le enviaron recomendaciones relacionadas con su apariencia: “¡Deja crecer un poco tu cabello!” o “Déjate crecer el cabello te verías hermosa”.