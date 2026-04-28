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Paola Jara dejó ver el rostro de Emilia en avión y su físico sorprende: así luce

La cantante Paola Jara sorprendió al mostrar gran parte del rostro de Emilia tras cinco meses de su nacimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara mostró el rostro de Emilia
Paola Jara sorprendió con foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Paola Jara tiene encantados a sus seguidores con su faceta como mamá primeriza, algo que la artista ha compartido abiertamente con sus seguidores en los casi seis meses de Emilia.

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¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

La cantante antioqueña ha estado en los últimos días de gira con Jessi Uribe y con su hija Emilia, por lo que el contenido en sus redes ha sido junto a ellos.

Precisamente, en la jornada del 28 de abril, la artista compartió unas tiernas instantáneas de un viaje en avión junto a su pequeña hija.

Paola Jara dejó ver nuevos detalles del rostro de Emilia, algo que han tenido en total reserva con Jessi Uribe desde su nacimiento el pasado 19 de noviembre.

Paola Jara comparte foto de Emilia y emociona a sus fans
Paola Jara compartió emotiva foto del rostro de Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

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¿Cuál fue la foto que compartió Paola Jara del rostro de Emilia en avión?

Paola Jara compartió una emotiva fotografía tipo selfi junto a Emilia en la que la tenía alzada en sus brazos tomando tetero.

Esta imagen de Paola Jara dejó ver gran parte del rostro de Emilia, como por ejemplo su cabello y frente, unos rasgos que dejan ver su gran parecido físico.

Como era de esperarse esta imagen ha empezado a compartirse en diferentes páginas de entretenimiento en donde internautas aseguran que aunque faltan detalles por conocer de la bebé, ya se empieza a ver el gran parecido físico con Paola, como el tono del cabello.

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¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe han ido compartiendo detalles del rostro de su hija pese a que antes del nacimiento de la menor aseguraran que no lo harían.

La pareja de cantantes en su momento aseguraron que no revelarían el rostro de la pequeña por decisión de Jessi principalmente.

El bumangués aseguró que había propuesto esto a Paola Jara con base en su experiencia con sus otros hijos de su anterior relación con Sandra Barrios. Ya que según comentó, en redes sociales cuando subía fotos con ellos recibía malos comentarios y eso lo quiere evitar con Emilia.

Frutas infieles recrean el escándalo de Jessi Uribe y Paola Jara.
Jessi Uribe y Paola Jara decidieron no mostrar el rostro de Emilia. (Foto Canal RCN).
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