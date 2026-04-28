Una reconocida actriz colombiana se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar un aspecto poco visible de su vida cotidiana: el uso del transporte público.

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La revelación llamó la atención no solo por su trayectoria en televisión, sino por la sinceridad con la que explicó su situación económica.

¿Quién es la actriz de “Lady, la vendedora de rosas” que usa bus?

Se trata de Michell Orozco, recordada por su participación en Lady, la vendedora de rosas.

En las últimas horas, la actriz se volvió viral luego de compartir en sus historias de Instagram un video en el que se le ve movilizándose en bus, incluso celebrando que el vehículo iba vacío.

El momento generó curiosidad entre sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle por qué elegía no tener un carro, teniendo en cuenta su recorrido en la televisión nacional desde muy joven.

Michell Orozco revela por qué usa bus y se vuelve viral (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Por qué Michell Orozco usa transporte público?

Fiel a su estilo directo y cercano, Michell respondió con humor a las preguntas. La actriz cuestionó la idea de que usar bus sea una “decisión”, dejando claro que, en su caso, se trata de una realidad económica.

Orozco explicó que actualmente no tiene carro junto a su pareja porque no les alcanza, aunque aseguró que ambos trabajan con el objetivo de, en algún momento, poder tener vivienda propia y un vehículo.

Tras su respuesta, muchos usuarios comenzaron a preguntarle si en la televisión no se gana bien.

Ante esto, la actriz fue clara: no considera que le paguen mal, de hecho, aseguró que cuando tiene proyectos, los ingresos son buenos. Sin embargo, enfatizó en que la actuación es una profesión “supremamente inestable”.

Michell Orozco confesó que el trabajo de los actores es muy inestable (Foto Canal RCN)

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Michell explicó que puede trabajar durante algunos meses con buenos ingresos, pero luego puede pasar largos periodos sin proyectos. Por eso, el dinero que gana en poco tiempo debe rendirle para cubrir todo el año, incluyendo gastos como arriendo, alimentación y emergencias.

Además, compartió parte de su historia personal, recordando que viene de una familia desplazada y de escasos recursos, donde nunca fue común tener propiedades o carro. En ese contexto, aseguró que acceder a ciertos bienes no ha sido sencillo.

También contó que comenzó a trabajar desde muy joven y que, gracias a sus ingresos desde los 15 años, pudo apoyar a su familia, incluyendo la educación de su hermano y su propia formación.

Finalmente, explicó que al independizarse tuvo que empezar desde cero, lo que también influyó en su situación actual.

Como reflexión, Michelle dejó claro que, aunque un actor puede ganar bien en ciertos momentos, la realidad es que el tiempo sin trabajo suele ser mayor, lo que obliga a administrar los recursos con mucha responsabilidad.