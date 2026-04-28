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Karina García reaparece en redes y da mala noticia a sus seguidores: esto dijo

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, compartió su tristeza y decepción ante lo sucedido.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García dio mala noticia a sus seguidores
Karina García se sinceró con sus seguidores y dio noticia. (Foto Canal RCN)

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, reapareció en redes tras su salida de '¿Qué hay pa' dañar?' y les dio una mala noticia a sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje con el que Karina García reapareció en redes?

Karina García tras su salida de '¿Qué hay pa' dañar?' ha estado enfocada en sus proyectos personales, sin embargo, días atrás estuvo de visita en La casa de los famosos Colombia 3.

Tras su visita, la modelo antioqueña decidió tomarse unos días de descanso y estuvo alejada de sus redes sociales hasta que realizó un evento el más reciente fin de semana en donde celebró junto a su equipo de seguidores.

Tras este evento, Karina apareció en sus redes sociales con un mensaje que dejó tristes a varios de sus seguidores.

Karina García genera conversación tras opinar de La casa de los famosos
Karina García da mala noticia a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue la mala noticia que dio Karina García a sus seguidores?

Karina García volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por un contenido habitual, sino por un anuncio que tomó a todos por sorpresa.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó un mensaje en el que explicó que, por motivos personales, no podrá cumplir con un compromiso que tenía previsto en los próximos días.

Aunque no dio mayores detalles, sus palabras fueron suficientes para despertar preocupación y curiosidad, pues muchos esperaban verla en este evento.

Cali, por motivos personales ya no estaré en la feria. Será en una próxima oportunidad bebés.

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¿Por qué Karina García salió de ¿Qué hay pa' dañar?'?

La modelo antioqueña aprovechó la más reciente emisión de ¿Qué hay pa' dañar? para anunciar su salida oficial del programa.

Karina García cargada de sentimientos y emociones decidió anunciarles a los seguidores y oyentes del programa su adiós definitivo de este formato en el que estuvo por más de tres meses.

Según reveló en su momento la modelo antioqueña su salida del programa fue por unos proyectos personales que la requieren al 100% en ellos. Proyectos que, la habrían hecho cancelar su participación en evento en Cali.

Tengo proyectos personales que requieren toda mi atención. Hay cosas contractuales que me están impidiendo cumplirles y por cosas de dinero me toca ponerme la 10 con eso.

¿Cómo fue el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia?
Karina García tuvo que cancelar su presencia en evento en Cali. (Foto del Canal RCN)
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