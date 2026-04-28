La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Yuli Ruiz, causó revuelo con su congelado en la noche del 27 de abril, en donde arremetió contra algunos de sus excompañeros como por ejemplo Tebi Bernal y Mariana Zapata.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al congelado de Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz en su visita a La casa de los famosos Colombia 3 no tuvo filtros para decirles a sus excompañeros lo que piensa y analiza de cada uno.

La modelo antioqueña cuando se dirigió hacia Mariana Zapata no se guardó nada y le expresó le hizo fuertes comentarios.

Mariana, te ganaste el premio perfecto, la más buscona, cada vez que tengas lagañitas ahí hay agua, no te las limpies con babitas que eso se ve mal en televisión.

Tras estos comentarios, Mariana Zapata en una conversación con sus compañeros les confesó qué pensaba del congelado de Yuli, llegando a compararla con uno de la segunda temporada.

Mariana Zapata comparó a Yuli Ruiz con Marlon Solórzano. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Mariana Zapata comparó el congelado de Yuli Ruiz con el de Marlon Solórzano?

Mariana Zapata en medio del desayuno con sus compañeros les confesó que sentía que el congelado de Yuli había sido 'decepcionante' y que le recordó al de Marlon Solórzano en la temporada anterior.

La influenciadora aseguró que, para ella, Yuli Ruiz había hecho lo mismo que Marlon al lanzar fuertes pullas y hasta llevar un gusano en la temporada anterior, quedando mal ante sus excompañeros y el público.

Para mí, Mariana Zapata, ella a quién imitó, o sea no imitó, pero así como quedó el año pasado, quedó Yuli como Marlon cuando vino al congelado.

Mariana Zapata aseguró que, ella siente que Yuli creyó que la había 'sacado del estadio' con sus comentarios, pero a la final había era quedado mal.

Marlon dijo la rompí, devoré, pasé, más funado, le tocó vender gusanos, imagínese.



Esta comparación de Mariana Zapata sobre Yuli Ruiz y Marlon Solórzano provocó risas entre varios de sus compañeros, unos de ellos fueron Tebi Bernal, quien aseguró que, se había pasado con ese comentario, y aunque Marlon era su amigo, no merecía ser comparado con Yuli.

Otra de las que más se divirtió con la comparación fue Beba, quien no dudó en confirmar que pensaba lo mismo que su compañera.