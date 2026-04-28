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Westcol reaccionó de manera curiosa al ser confundido con Maluma en China; ¿qué dijo?

Westcol vivió un inesperado momento mientras paseaba por un lugar turístico en China, donde fue confundido con Maluma.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol es confundido con Maluma en China
Así reaccionó Westcol al ser confundido con Maluma en China. (Fotos: AFP)

El streamer colombiano Westcolvolvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un curioso momento durante su visita a la Gran Muralla China, donde fue confundido por un turista con el cantante paisa Maluma.

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¿Por qué Westcol fue confundido Maluma en China?

Cabe recordar que Westcol ha estado en este país desde hace unos días en el que ha revelado detalles de su experiencia.

También ha estado en medio de la polémica tras mensajes e imágenes por una posible infidelidad no solo de su pareja Luisa Castro, sino que ahora también por parte de él.

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El hecho ocurrió mientras el creador de contenido colombiano recorría uno de los lugares turísticos más visitados del país asiático.

Westcol es confundido con Maluma en China
Así reaccionó Westcol al ser confundido con Maluma en China. (Foto: AFP)

En su recorrido, un joven se le acercó con evidente emoción, convencido de estar frente de Maluma.

En el video se escucha cómo el turista lo llama por el nombre del interprete colombiano y le expresa que es su fan, mientras reproduce una de sus canciones en su celular.

“Maluma. Es Maluma… te amo, Maluma. Soy tu fan, soy tu fan”, dice el joven asiático a Westcol.

¿Cuál fue la reacción de Westcol al ser confundido con Maluma?

Ante la situación, Westcol reaccionó con humor y decidió no corregir de inmediato a este joven.

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Por el contrario, respondió al saludo, aceptó el abrazo y continuó su recorrido con el joven, sin duda también llamó la atención de otras personas que se encontraban en el lugar.

Westcol es confundido con Maluma en China
Así reaccionó Westcol al ser confundido con Maluma en China. (Foto: AFP)

Finalmente, el joven le pidió una fotografía, a lo que Westcol decidió tomársela antes de continuar con su recorrido por el lugar.

Sin duda, el video comenzó a circular en varias redes sociales, generando una ola de reacciones en las que los usuarios hicieron comentarios con humor y sarcasmo sobre la apariencia de Westcol, comparándolo con Maluma, quien suele recibir elogios por su atractivo físico.

“Será que todos los paisas se parecen a J Balvin también lo confundían con Maluma” o “No pero cómo, le van a hacer ese daño a Maluma”, fueron algunos de los comentarios en redes.

 

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