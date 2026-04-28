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Valentina Ferrer dejó ver tierno momento de Río junto a Ryan Castro antes de su show en Medellín

Río, hijo de J Balvin, causó sensación de nuevo tras un emotivo momento con Ryan Castro antes de su show en Medellín.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Río, hijo de J Balvin, conmueve en redes con emotivo gesto junto a Ryan Castro en Medellín
Río emociona a fans tras aparecer con Ryan Castro previo a show en el Atanasio Girardot. (Fotos: AFP)

Valentina Ferrercausó sensación en redes sociales tras mostrar a Río en un emotivo momento junto a Ryan Castro, previo a su concierto en Medellín durante el pasado fin de semana.

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¿Qué mostró Valentina Ferrer antes del concierto de Ryan Castro?

En sus redes sociales, Valentina Ferrer compartió un video a sus millones de seguidores en el que se ve al pequeño Río de la mano con Ryan Castro mientras lo acompaña hacia el escenario.

En las imágenes también aparecen integrantes del equipo de trabajo del cantante, quienes los acompañan en ese recorrido previo al show.

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Sin duda, el momento generó una ola de ternura al verlos caminar juntos y conversar. Aunque no se conoce con exactitud lo que hablaban en ese instante, por supuesto que el momento generó comentarios.

Río, hijo de J Balvin, conmueve en redes con emotivo gesto junto a Ryan Castro en Medellín
Río emociona a fans tras aparecer con Ryan Castro previo a show en el Atanasio Girardot. (Foto: AFP)

Y es que no solo fue el emotivo momento, sino que además la modelo argentina usó el audio que se hizo viral, en el que Río le expresa a Ryan Castro que no tenga miedo de estar frente a un estadio y le dice que lo quiere.

“Riri no para de ver la parte donde el papá y el tío Rashan salieron con los godzillas, Riri el más feliz”, escribió Valentina para compartir el video.

¿Cómo reaccionó Valentina Ferrer a los comentarios que le hicieron sobre Río?

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y varios reaccionaron con mensajes como:

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“¿Dónde consigo un Río en mi vida?” o “Rashan Castro y Shein Balvin no serían nada sin su manager Riri… AWO”.

Ante esto, Valentina también reaccionó con un comentario en la publicación con: “el mejor manager” acompañado de un emoji.

Río, hijo de J Balvin, conmueve en redes con emotivo gesto junto a Ryan Castro en Medellín
Río emociona a fans tras aparecer con Ryan Castro previo a show en el Atanasio Girardot. (Foto: AFP)

Y es que esta no es la primera vez que el niño se convierte en protagonista de los videos o de momentos relacionados con la vida profesional de J Balvin o Ryan Castro.

Río ya había llamado la atención anteriormente cuando participó en la intro de la canción “Tonto”, interpretada por los dos artistas colombianos, donde su voz fue parte del inicio del tema.

Desde entonces, el pequeño ha generado ola de reacciones entre los fanáticos quienes siempre elogian el carisma y espontaneidad del niño.

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