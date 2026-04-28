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Aura Cristina Geithner se despachó en contra de Valentino tras su eliminación de La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner dio su más honesta opinión sobre Valentino Lázaro, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aura Cristina Geithner arremete contra Valentino
Aura Cristina Geithner se despacha contra Valentino tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 26 de abril, Aura Cristina Geithner fue la eliminado de la semana quince de La casa de los famosos Colombia 2026.

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La actriz salió de la casa pese a que el porcentaje más bajito fue el de Beba, quien a tiempo logró ser salvada por Campanita y por eso, no llegó a la sala de eliminación.

Sin duda, esto sorprendió no solo a Aura Cristina, sino a los televidentes, quienes no podían creer el golpe de suerte que tuvo Valerie de la Cruz, quine una vez más, estuvo a nada de volver a salir de la competencia.

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Por otro lado, la exparticipante aprovechó su salida para dar la opinión de algunos de sus compañeros y habló de Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Aura Cristina Geithner sobre Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Aura Cristina Geithner estuvo en ‘Buen día, Colombia’ tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y dio su más honesta opinión sobre Valentino Lázaro, pues dijo que era el más “conveniente”.

Aura Cristina Geithner se despacha contra Valentino tras su eliminación
Aura Cristina Geithner no se guarda su opinión sobre Valentino. (Foto/ Canal RCN)

Justificando su respuesta, la actriz dijo que el creador de contenido estaba en el lado donde más le convenía porque primero había sido Clama, luego hizo parte del Team trinidad y ahora apoya a Tormenta, aplaudiendo todo lo que haga o diga Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

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De hecho, Aura se lo dijo a Valentino durante el brunch, pero sin duda, esto no le gustó al influenciador y hasta la misma Mariana Zapata se lo reprochó durante el posicionamiento, mismo en donde nació una rivalidad entre ambas mujeres.

¿Qué pasó entre Aura Cristina Geithner y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Justo durante el último posicionamiento de Aura Cristina Geithner, Mariana Zapata le dijo que la conveniente era ella y que no sabía si estar en Calma o Tormenta, pero todo estalló después de esta dinámica.

Aura Cristina Geithner no se guarda su opinión sobre Valentino
Aura Cristina Geithner arremete contra Valentino. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, cuando los nominados se dirigían al cuarto de eliminación, Mariana se fue detrás de Aura Cristina y se despachó al decirle conveniente y “falsa”, debido a que su cara de nobleza algún día se caería.

Pero la actriz no le dio tanta importancia y hasta le echó la puerta en la cara dejándola pelear sola, e incluso le alcanzó a decir que la influenciadora era una mala amiga por su trato haca Beba.

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