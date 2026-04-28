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Yuli Ruiz se defendió de Tebi Bernal y fue clara al decir que utiliza a Alexa Torrex

Yuli Ruiz le respondió a Tebi Bernal por sus duros comentarios tras su congelado y fue contundente al respaldar a Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli defiende a Alexa de Tebi.
Yuli Ruiz se defiende de Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

El pasado lunes 27 de abril, Yuli Ruiz volvió a La casa de los famosos Colombia 2026 durante un congelado y allí, aprovechó para decir sus supuestas verdades a algunos participantes.

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Sin embargo, con lo que no contaba la exparticipante es que la reacción de uno de los famosos generaría rechazo por las fuertes palabras que lanzó en su contra, pero ella se supo defender y de paso, defendió a Alexa Torrex.

Precisamente, a Tebi Bernal no le gustó lo que dijo su excompañera y llegó a la barbería para despacharse y decir cosas duras y despectivas, por eso, los internautas lo han criticado.

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¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante su congelado, Yuli Ruiz le dijo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia que, no le quedaba bien jugar con las mujeres y en este caso con dos, una es Alexa Torrex y la otra es Alejandra Salguero, su expareja.

Yuli Ruiz se defiende de Tebi Bernal
Yuli Ruiz explota contra Tebi Bernal y lanza acusación sobre Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Pues la modelo paisa le insinuó que por estrategia había usado a Alexa y por eso, también le dio unas palabras a ella, aconsejándole que no ruegue por amor y que tenga más dignidad.

Estos mensajes generaron reacciones y una de ellas fue la de Tebi, quien con palabras groseras se refirió muy mal a Yuli y dijo que ella tenía afán de ganar fama, pero que era “tan pobre” que lo único que tenía dinero.

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Además, la cuestionó por su manera de vestir, diciendo que no tenía talento y solo sabía mostrarse.

¿Cómo se defendió Yuli Ruiz y cómo respaldó a Alexa Torrex?

Yuli Ruiz dijo que quería decirle a Alexa Torrex que se notaba que no le gustaba a Tebi Bernal y que Colombia sabía eso, pero que ella fue empática y no se lo dijo porque no quería hacerla sentir más incómoda.

Yuli Ruiz explota contra Tebi Bernal y lanza acusación sobre Alexa
Yuli defiende a Alexa de Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Además, le respondió a Tebi, diciendo que ella no se fue en contra de Alexa porque es mujer y no tenía motivos para hacerlo.

Por otro lado, la exparticipante de La casa de los famosos expresó que a Torrex le daría muy duro a ver cómo han cambiado los porcentajes, tras su shippeo, pues ahora, Bernal está teniendo mucho más apoyo que ella.

Por último, Yuli dijo que no necesitaba fama porque ya la tenía y como pudo, desarmó todos los argumentos de Tebi.

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