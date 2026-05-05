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Mánager de Lina Tejeiro revela difícil diagnóstico y anuncia operación: “me afecta un poco”

Claudia Serrato confirmó que será sometida a una mastectomía tras su diagnóstico y habló de su estado actual

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Mánager de Lina Tejeiro revela difícil diagnóstico y anuncia cirugía: “estoy con los nervios de punta”
Mánager de Lina Tejeiro revela difícil diagnóstico y anuncia cirugía: “estoy con los nervios de punta” (Foto Freepik)

La mánager de Lina Tejeiro, Claudia Serrato, compartió una actualización sobre su estado de salud que generó preocupación entre sus seguidores.

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A través de sus redes sociales, habló abiertamente del proceso que enfrenta luego de ser diagnosticada con cáncer y de las decisiones médicas que deberá asumir en el futuro.

Mánager de Lina Tejeiro revela delicado momento de salud tras diagnóstico
Mánager de Lina Tejeiro revela delicado momento de salud tras diagnóstico (Foto freepik)

¿Qué dijo Claudia Serrato sobre su estado de salud?

Claudia explicó que recientemente tuvo una consulta con su mastólogo, en la que recibió información clara sobre los pasos a seguir en su tratamiento.

Según contó, los médicos le confirmaron que deberá someterse a una mastectomía en el seno derecho.

Además, indicó que el seno izquierdo está siendo evaluado con mayor detalle. Para esto, le realizaron una nueva biopsia con el fin de confirmar que no haya compromiso y así evitar una intervención adicional si no es necesaria.

Serrato aseguró que se encuentra en manos de especialistas y que, aunque la noticia ya era una posibilidad, escucharla directamente en consulta fue un momento difícil.

También dejó claro que está dispuesta a seguir las recomendaciones médicas y que su prioridad es avanzar en el tratamiento de la forma más segura posible.

“Efectivamente mi sen0 derecho se va de mastectomía. Creo que eso ya lo sabíamos todas y todos, ¿verdad? El izquierdo me hizo otra biopsia, porque quiere confirmar y estar hipermega seguro de que está sanito para no tener que quitarlo [...] Lo que Dios diga, pero fue muy duro escuchar todo lo que pasa cuando le hacen a uno esa operación”

Claudia Serrato confirmó que será sometida a una mastectomía tras su diagnóstico
Claudia Serrato confirmó que será sometida a una mastectomía tras su diagnóstico (Foto freepik)

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¿Cómo reaccionó Claudia Serrato ante la noticia del procedimiento?

En su mensaje, Claudia se mostró afectada por lo que implica la cirugía, especialmente por los cambios físicos y las posibles secuelas que puede dejar el procedimiento. Reconoció que no se trata de una intervención estética, sino de un proceso médico que puede tener un impacto importante en su cuerp0.

También mencionó su preocupación frente a posibles dolores posteriores y a los efectos que puede tener la operación en su calidad de vida. Aun así, fue clara en que su principal objetivo es recuperar la salud.

La mánager confesó que, aunque en redes suele mostrarse positiva, la situación le ha generado nervios y preocupación. Sin embargo, decidió compartir su proceso de forma transparente, mostrando tanto su fortaleza como las dificultades que está enfrentando.

“Muy duro, escuchar eso [...] Pero voy a estar sana, que es realmente lo que importa [...] me afecta un poco que uno puede quedar con dolor crónico [...] estoy con los nervios de punta, ustedes me ven feliz todo el tiempo y sí, es real lo que ustedes ven en mi”

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