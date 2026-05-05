Violeta Bergonzi ingresó a La casa de los famosos y lanzó indirectas a Tebi: “Aferrado al pasado”
Violeta Bergonzi lanzó indirectas a Tebi sobre Alexa durante su ingreso a La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonziingresó como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia y causó revuelo entre los participantes, quienes la recibieron con sus trajes de rol dentro de la dinámica de hotel de esta semana.
¿Qué hizo Violeta Bergonzi durante su ingreso a La casa de los famosos Colombia?
Desde el primer momento, la presentadora llamó la atención por sus comentarios al interactuar con algunos de los participantes. Al saludar a Juanda Caribe, le dijo: “¿Cómo estás, juguetón y travieso ser?”, a lo que él respondió de manera breve: “siempre”.
También tuvo un intercambio con Alejandro, a quien le mencionó las chanclas que llevaba puestas, teniendo en cuenta que estaba cumpliendo el rol de botones.
Violeta realizó una pasarela por la alfombra roja instalada en la entrada. Posteriormente, continuó saludando a los participantes.
Durante ese recorrido, saludó a los otros integrantes de La casa, en medio de su interacción, también se acercó a Campanita, a quien le dio una vuelta mientras le decía: “Espectacular”.
Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando tomó a Tebi de la mano y lo llevó hacia la piscina de pelotas. Allí, comenzó a interactuar con él lanzándole pelotas como si fuera una limpieza de energía.
¿Qué le dijo Violeta Bergonzi a Tebi en La casa de los famosos Colombia?
En ese momento de limpia, Violeta le expresó: “Yo necesito que sueltes”, mientras le entregaba un peluche para que lo abrazara. Y en medio de la conversación, le preguntó si su estado estaba relacionado con Alexa.
“Ya me des acongojé”, respondió Tebi. Ante esto, Violeta le indicó que mencionara tres cosas en positivo, y en medio de sus palabras también hizo un comentario: “Gracias porque Colombia me ama”.
Más adelante, en la cocina, Violeta volvió a referirse a la situación al mostrar un cabello y mencionar que veía un apego hacia Alexa. “Sigues aferrado al pasado”, le dijo.
Posteriormente, Violeta le indicó a Tebi cómo barrer, señalando que le faltaba energía. También expresó: “Ella ya se fue, por más triste que te pongas, ella no va a volver”, mientras continuaba barriendo el gimnasio.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike