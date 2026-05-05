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Violeta Bergonzi ingresó a La casa de los famosos y lanzó indirectas a Tebi: “Aferrado al pasado”

Violeta Bergonzi lanzó indirectas a Tebi sobre Alexa durante su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El comentario de Violeta Bergonzi a Tebi sobre Alexa en La casa de los famosos
Así fue la conversación entre Violeta Bergonzi y Tebi en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

Violeta Bergonziingresó como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia y causó revuelo entre los participantes, quienes la recibieron con sus trajes de rol dentro de la dinámica de hotel de esta semana.

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¿Qué hizo Violeta Bergonzi durante su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Desde el primer momento, la presentadora llamó la atención por sus comentarios al interactuar con algunos de los participantes. Al saludar a Juanda Caribe, le dijo: “¿Cómo estás, juguetón y travieso ser?”, a lo que él respondió de manera breve: “siempre”.

También tuvo un intercambio con Alejandro, a quien le mencionó las chanclas que llevaba puestas, teniendo en cuenta que estaba cumpliendo el rol de botones.

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Violeta realizó una pasarela por la alfombra roja instalada en la entrada. Posteriormente, continuó saludando a los participantes.

El comentario de Violeta Bergonzi a Tebi sobre Alexa en La casa de los famosos
Así fue la conversación entre Violeta Bergonzi y Tebi en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

Durante ese recorrido, saludó a los otros integrantes de La casa, en medio de su interacción, también se acercó a Campanita, a quien le dio una vuelta mientras le decía: “Espectacular”.

Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando tomó a Tebi de la mano y lo llevó hacia la piscina de pelotas. Allí, comenzó a interactuar con él lanzándole pelotas como si fuera una limpieza de energía.

¿Qué le dijo Violeta Bergonzi a Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En ese momento de limpia, Violeta le expresó: “Yo necesito que sueltes”, mientras le entregaba un peluche para que lo abrazara. Y en medio de la conversación, le preguntó si su estado estaba relacionado con Alexa.

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“Ya me des acongojé”, respondió Tebi. Ante esto, Violeta le indicó que mencionara tres cosas en positivo, y en medio de sus palabras también hizo un comentario: “Gracias porque Colombia me ama”.

El comentario de Violeta Bergonzi a Tebi sobre Alexa en La casa de los famosos
Así fue la conversación entre Violeta Bergonzi y Tebi en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

Más adelante, en la cocina, Violeta volvió a referirse a la situación al mostrar un cabello y mencionar que veía un apego hacia Alexa. “Sigues aferrado al pasado”, le dijo.

Posteriormente, Violeta le indicó a Tebi cómo barrer, señalando que le faltaba energía. También expresó: “Ella ya se fue, por más triste que te pongas, ella no va a volver”, mientras continuaba barriendo el gimnasio.

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