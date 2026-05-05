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Violeta Bergonzi impacta con radical cambio de look para entrar a La casa de los famosos: así luce

Violeta Bergonzi sorprendió con un cambio de look antes de ingresar como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi impacta con cambio de look previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Así fue el radical cambio de look de Violeta Bergonzi antes de llegar a La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Violeta Bergonzi sorprendió con un radical cambio de look antes de ingresar como invitada VIP a La casa de los famosos Colombia.

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¿De qué se trata dinámica en la que entrará Violeta Bergonzi?

El top 7 de La casa de los famosos Colombia conocerá a la primera invitada VIP. Se trata de la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity Colombia, Violeta Bergonzi.

En la última gala, Marcelo y Carla dieron a conocer a los famosos la dinámica que tendrá esta semana.

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Los participantes deberán cumplir distintos roles como si se tratara de un hotel, con el objetivo de hacer sentir cómoda a su invitada.

Violeta Bergonzi impacta con cambio de look previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Así fue el radical cambio de look de Violeta Bergonzi antes de llegar a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Su papel será clave, ya que será la encargada de otorgar puntos a cada uno de los participantes, los cuales influirán directamente en la prueba de beneficio y castigo, que en esta ocasión será individual.

La presentadora Violeta Bergonzi, quien es la primera invitada llegará este martes 5 de mayo y fiel a su personalidad, ya está dando de qué hablar antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el cambio de look de Violeta Bergonzi antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, donde se hospedará en el cuarto tormenta, Violeta Bergonzi sorprendió al realizarse un radical cambio de look que compartió a través de sus redes sociales, donde además pidió opiniones a sus seguidores.

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“Por acá acepto ideas para mañana. Los leo”, escribió la presentadora y ganadora de Masterchef.

En el video se mostró en un salón de belleza, donde se evidenció un cambio en el color de su cabello, dejando atrás el rojo que la caracterizaba. En esta ocasión, optó por tonos marrones con algunas cintas rubias.

Violeta Bergonzi impacta con cambio de look previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Así fue el radical cambio de look de Violeta Bergonzi antes de llegar a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación, comenzaron a aparecer comentarios por parte de los usuarios, quienes reaccionaron al nuevo look: “Que color ya lindo quién te lo hace”.

Entre los mensajes también hubo solicitudes relacionadas para Alejandro Estrada, con frases como: “Dale un besito a mi Alejo”, como bien se conoce el participante impacta con su apariencia física.

 

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