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Alexa Torrex le dedicó unas palabras de despedida a sus compañeros tras su eliminación: esto dijo

Alexa Torrex se despidió de sus compañeros tras su eliminación en una de las votaciones más reñidas del reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa se despide de sus compañeros tras su eliminación
Alexa se despide de sus compañeros tras su eliminación (Foto Canal RCN)

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más inesperados de la competencia.

Alexa Torrex se convirtió en la eliminada de la semana y tuvo que despedirse de la casa en una noche marcada por resultados muy ajustados.

Su salida tomó por sorpresa tanto a los televidentes como a sus compañeros, quienes no esperaban que la creadora de contenido abandonara la competencia en esta etapa.

¿Cuál fue el porcentaje de eliminación de Alexa Torrex?

La eliminación de la semana 16 fue una de las más reñidas hasta ahora. Tres participantes quedaron con porcentajes muy similares, lo que llevó a que la decisión final se definiera por décimas.

Alexa, Tebi Bernal y Valentino se ubicaron en la zona de riesgo con un 17% de los votos, generando incertidumbre hasta el último momento. Sin embargo, la diferencia estuvo en los decimales.

Alexa Torrex fue eliminada tras obtener el 17,26% de los votos, quedando por debajo de Valentino, quien alcanzó el 17,30%, y de Tebi Bernal, que obtuvo el 17,34%.

Por su parte, Mariana Zapata logró el 20,39% de los votos, mientras que Alejandro Estrada se posicionó como el más votado de la jornada con el 27,70%.

Alexa Torrex fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos
Alexa Torrex fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex en su despedida en La casa de los famosos Colombia?

En la gala del lunes 4 de mayo, Alexa tuvo su último momento de conexión con la casa para despedirse de sus compañeros. En ese espacio, la cucuteña dedicó palabras a varios de ellos, cerrando así su paso por el reality.

Alexa regresó a esta conexión final y aseguró que tenía palabras importantes para las personas que se llevaba en su corazón, haciendo referencia principalmente a Tebi y Alejandro.

La creadora de contenido comenzó diciendo que todos se veían increíbles y aclaró que quería dejar un mensaje en positivo.

A Alejandro le pidió que no se sintiera culpable por lo ocurrido dentro del juego, asegurando que ella reconoce sus acciones y que también es capaz de admitir cuando se equivoca.

También le dijo que continuara como va y que está demostrando quién es, agregando que cuenta con un “hermano mayor”.

A Tebi le expresó que su conexión se queda en su corazón, que no se arrepiente de nada y que lo quiere. También le pidió que dejara de decir que se quiere ir de la competencia.

A Valentino le dijo que es una de las mejores personas que ha conocido y que espera que puedan crear contenido juntos cuando todo termine. A Beba le aseguró que, aunque dentro del reality fueron rivales, afuera tiene una amiga y que la espera para compartir un café.

Sobre Mariana, Alexa fue directa y le dijo que le gustaría conocerla afuera, ya que no le gustó lo que vio dentro de la casa. A Juanda le recomendó que dé un giro completo en su comportamiento, aclarando que no se lo dice como rival, sino como un consejo personal.

Finalmente, a Campanita le dijo que continúe bailando.

Su salida deja ahora a seis participantes en juego, cada vez más cerca de la final, en una etapa donde cualquier movimiento puede definir el rumbo del reality.

Alexa Torrex les dedicó unas palabras de despedida a Tebi y Alejandro
Alexa Torrex les dedicó unas palabras de despedida a Tebi y Alejandro (Foto Canal RCN)
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