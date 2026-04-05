Reconocida actriz venezolana compartió el duro momento que está viviendo: “la fe intacta”

Una reconocida actriz venezolana habló abiertamente sobre una situación personal que está atravesando junto a su esposo.

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A través de sus plataformas digitales, decidió compartir con sus seguidores un proceso que, según mostró, ha tenido momentos complejos.

¿Quién es la actriz venezolana que compartió el duro momento que vive?

Estefany Oliveira es una actriz y modelo venezolana que ganó reconocimiento por su participación en producciones juveniles como 11-11: En mi cuadra nada cuadra y Club 57.

También ha hecho parte de producciones de Telemundo como Corazón valiente y Pasión prohibida.

Su trabajo más reciente en televisión fue en Sed de venganza, una producción basada en la historia colombiana Pura Sangre. A lo largo de su carrera, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Fefi Oliveira comparte difícil momento personal (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

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¿Qué momento difícil está viviendo Fefi Oliveira?

A través de un video publicado en sus redes, la actriz mostró parte del proceso que ha vivido junto a su pareja, Steven Campos, con quien está casada desde 2022.

El contenido es una recopilación de momentos relacionados con su deseo de convertirse en padres. En el video, Oliveira incluyó clips personales en los que se le ve en consultas médicas, hospitales y también en momentos emocionales, evidenciando que no ha sido un proceso sencillo.

El mensaje que acompaña el video resume la situación: explicó que el camino para ser padres ha tenido altibajos, describiéndolo como una experiencia con días buenos y otros más difíciles, pero en la que han decidido mantenerse firmes.

El video está acompañado por la canción “A la niña que fui” de Kany García, y en la publicación también escribió que, aunque el proceso puede ser largo y generar angustia, han decidido enfrentarlo con fe.

“El camino a ser papás ha sido como una montaña rusa de emociones, días arriba y días abajo pero siempre con la fe intacta”

Las imágenes y el mensaje generaron reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo.

Sin entrar en detalles médicos específicos, la actriz dejó claro que continúa en este proceso junto a su pareja y que ambos mantienen la expectativa frente a lo que viene.