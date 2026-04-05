Carla Giraldo reveló detalles de su relación con Roberto Asís: "llegó a curar muchas heridas"

Carla Giraldo volvió a posicionarse en el centro de la conversación digítal tras hablar sobre su relación actual. La presentadora de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al revelar detalles de su presente sentimental.

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¿Quién es Roberto Asís, pareja actual de Carla Giraldo?

La actriz y presentadora colombiana Carla Giraldo mantiene una relación con Roberto Asís, un modelo y empresario cartagenero, con quien confirmó su vínculo en 2025.

Asís ha sido identificado por su participación en el mundo de la moda como modelo y fotógrafo. En redes destacan que su nombre empezó a tomar relevancia pública luego de que su relación con Giraldo se hiciera visible en redes sociales.

Carla Giraldo habla de su relación actual / (Foto del Canal RCN)

La relación entre ambos se dio después de que la presentadora finalizara su anterior noviazgo con Mauricio Fonnegra. Según lo que se ha destacado, el vínculo con Asís inició de manera natural y sin una presentación formal en el entorno mediático.

Desde mediados de 2025, la pareja ha mostrado algunos momentos juntos en redes sociales, lo que ha permitido que los seguidores de la actriz sigan de cerca esta etapa de su vida personal.

Aunque han hecho pública su relación, Carla Giraldo y Roberto Asís han preferido mantener algunos aspectos de su vida personal fuera del foco de las redes sociales.

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¿Qué dijo Carla Giraldo sobre su relación con Roberto Asís?

En una entrevista en 'Realidades Ocultas Podcast', Carla Giraldo habló sobre su relación actual y dio algunos detalles sobre cómo ha vivido este proceso sentimental junto a Roberto Asís.

La creadora de contenido aseguró que la llegada de Roberto a su vida ha marcado un giro importante en su estado emocional y en la forma en que vive su presente.

“Creo que ha sido una bendición que él haya llegado a mi vida, llegó a curar muchas heridas”, expresó Giraldo.

También mencionó que su pareja la conoce en diferentes aspectos de su personalidad, tanto en sus momentos de calma como en sus reacciones más fuertes, resaltando la convivencia entre ambos.

De igual forma, indicó que dentro de su relación hay elementos como la lealtad y el afecto, aspectos que, según sus palabras, han sido parte importante del vínculo que construyen.

Tras estas declaraciones, internautas han comentado en redes sociales sobre las palabras de la presentadora, especialmente por la forma en la que describió su relación y el momento personal que atraviesa.