Sheila Gándara comparte foto de su hija tras polémica con Juanda Caribe: “mi corazón no puede más”

Sheila Gándara volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por una publicación personal que rápidamente conectó con sus seguidores.

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En medio de la polémica que ha protagonizado con su expareja Juanda Caribe, la creadora mostró un momento familiar que contrastó con todo lo que ha vivido en los últimos días.

Sheila Gándara conmueve con foto de su hija en medio de la polémica con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara sobre su hija?

Sheila compartió una fotografía de su hija Victoria que enterneció a sus seguidores.

En la imagen, la pequeña aparece en lo que sería una prueba de vestuario para celebrar su primer año de vida, una fecha que se acerca y que tiene a la creadora especialmente sensible.

Junto a la publicación, Sheila escribió un mensaje breve pero emotivo, en el que dejó entrever lo importante que es este momento para ella como mamá.

La frase “mi corazón no puede más” acompañó la imagen, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

La publicación se dio en medio de varios días en los que la influencer ha estado en el centro de la conversación digital, por lo que este contenido fue interpretado por muchos como una pausa enfocada en su rol como madre.

“Hoy mi reina tuvo su prueba de vestido para su primer añito… y mi corazón no puede más”, escribió.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Sheila ha mantenido una actividad constante en sus redes sociales, donde ha respondido, de forma directa o indirecta, a lo que ocurre con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

En los últimos días, ha compartido contenidos que han sido interpretados como mensajes relacionados con la situación con su expareja, incluyendo videos en TikTok con canciones y frases que han dado pie a múltiples lecturas por parte del público.

Además, ha sido enfática en aclarar que no respalda los comportamientos de su expareja dentro del reality. Esto surge luego de que, en el programa, Juanda insinuara que ella estaría tomando la situación con humor, incluso diciendo que podría estar riéndose de lo que sucede.

Frente a esto, Sheila ha dejado claro que no se siente cómoda ni de acuerdo con lo que ha visto. También ha expresado que le resulta desgastante tener que salir constantemente a aclarar su postura para evitar interpretaciones erróneas.

La creadora ha insistido en que no comparte actitudes que considere irrespetuosas y ha reiterado que nunca le han causado gracia los comportamientos de su expareja dentro de la competencia.

Mientras tanto, sus publicaciones siguen siendo analizadas por los usuarios, quienes continúan pendientes tanto de sus mensajes como de lo que ocurre dentro del reality.